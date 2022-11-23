SON DAKİKA | Küba Devlet Başkanı Ankara'da! Erdoğan'dan önemli açıklamalar "Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın Devlet Başkanı ve heyetine hoş geldin diyorum. İlişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. İş birliği ve dayanışmayı artırmamızı özellikle önemsiyorum.

Küba ile ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır.

Ortak aşı yatırımlarına girmeyi ele aldık.

Sayın Devlet Başkanı ve heyetine huzurlarında bir kez daha teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel Bermudez'in açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Bizler için burada bulunmak bir onurdur. Bu ziyaret, diplomatik ilişkilerimizin 70. yılına denk gelmesi açısından da büyük bir önem taşıyor. İlişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık. Mevcut fırsatlar açısından hemfikiriz, halklarımızın ve dünya halklarının faydası doğrultusunda çalışmalar yapılabileceği konusunda hemfikiriz.

1996 yılında Sayın Fidel Castro'nun ziyareti gerçekleşti. İstanbul'da bir ziyaret gerçekleşmişti en son. Sayın Erdoğan'ın Havana'yı ziyaretinin de bizde çok önemli bir yeri oldu. Ajandanız müsait olduğu zaman sizi Küba'ya bekliyoruz.

TÜRKİYE İLE KÜBA ARASINDA 6 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bermudez'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arasındaki görüşmelerinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı. Bu kapsamda iki ülke arasında, "Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Küba Radyo Televizyon Enstitüsü (ICRT) Arasında İşbirliği Protokolü"nü, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İle Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İşbirliği Anlaşması", Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Küba Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü"ne, Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı (MİNCEX) Arasında Mutabakat Zaptı"nı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Küba Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik Arşiv Alanında İşbirliği Konusunda Mutabakat Zaptı", Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalandı.

"Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Konularında Eğitim Verilmesi Maksadıyla Mutabakat Muhtırası"nı da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla imza attı.