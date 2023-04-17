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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününü işaret etti! 'Kentsel dönüşüme ivme katacak müjdeyi paylaşacağız'

17.04.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi, anahtar teslim töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bayramın ilk gününü işaret ederek "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız" dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın ilk gününü işaret etti! 'Kentsel dönüşüme ivme katacak müjdeyi paylaşacağız'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket bize almamız gereken tedbirleri tekrar hatırlatıyor. Asrın felaketi 6 Şubat depremleri etki ve yıkım alanının büyüklüğünde yaşayanların ifadesiyle adeta bir küçük kıyamet şeklinde gerçekleşti. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıya. Kentsel dönüşüm projeleri önem verdiğimiz konulardan biri. İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetinde.

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Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta, hem de yeni projeleri en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 830 bin metrekareyi bulan alanı ve ve 2,5 milyon metrekare inşaat sahasıyla ülkemizin en önemli projelerinden biridir. Projeye 2020 Aralık ayında başlandı. Fikirtepe'de gerçekten örnek bir proje yürütülüyor. Ortalama olarak projenin 3'te 1'i tamamlandı.

(Yeni Fikirtepe Projesi) 20 milyarlık yatırımla içerisinde 60 bin vatandaşımızın yaşayacağı 12 bin 418 konut yapıyoruz.

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1648 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Diğer etaplardaki dönüşüm çalışmalarını da başlatıyoruz. Gönül bu projenin daha yatak bir mimariyle gerçekleştirilmesini isterdi. İstanbul'da acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu Yakası'nda 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük bir ihmale veya açgözlülüğe meydan vermemeliyiz.

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'MÜJDE' AÇIKLAMASI

Kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 bin liradan 1250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi paylaşacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

7 kişi birbirini idare edemeyenler, 85 milyonu nasıl yönetecek. Savaş Ay'ın Bay Bay Kemal'le yaptığı programı hatırlıyor musunuz? Ne rezaletti. Şimdi bizim hastanelerimizde böyle bir durum var mı? Yanıbaşınızda bir şehir hastanesi. Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda.

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TCG ANADOLU

Biliyorsunuz ordumuza teslim ettik ve bugün halkımızın ziyaretine açıldı. Herkes orada TCG Anadolu'yu ziyaret etmek suretiyle kendi gurur ifadesini yakından izlediler. Böyle bir uçak gemisini yapmak da bize nasip oldu. Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'de, artık savunma sanayinde bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik.

Tabii ki sıkıntılar da var. Bunları çözecek olan da biziz. Bir de bunlara sorun, siz ne yaptınız?

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