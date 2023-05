Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce'yi aradım, devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ortak tv yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletimiz sandıkta Cumhur İttifakı ve AK Parti'ye yeni bir zafer hediye edecektir. Pazar günü elde edeceğimiz sonuçla cumhuriyetimizin ikinci asrı olan Türkiye Yüzyılı başlayacaktır. AK Parti adeta kendisiyle yarışmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı'nı tüm vatandaşlarımızla elele gönül gönüle inşa edeceğiz. "

MUHARREM İNCE'NİN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

"Her şeyden önce bu yarışa birlikte çıktığımız Muharrem Bey'in ayrılışına üzüldüm. Böylelerinden her türlü saldırı beklenmeli. Kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komployla karşılaştı. Böyle bir saldırıyla karşılaştı. Terör örgütlerini içselleştirmiş birinden bahsediyoruz. Muharrem Bey'i bugün aradım kendisine nasıl bir saldırı oldu diye konuşayım istedim. Bu bir FETÖ taktiği. Bunlar bunu her an yapabilir geçmişte de yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama kaset komplosuyla geldi. Bunun da olmayacağını açıklayarak geldi. Ertesi gün ise aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında bir çok şüphesiz ki namuslu haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum. Bir insanın her şeyden önce hassasiyeti, namusu çok önemli. Bu tür iftiralarla karşılaşırsa en son da olsa böyle bir yolu tevessül eder. Bir insanın haysiyeti çok önemli. Bu iftiralarla karşı karşıya kalırsa en son da olsa böyle bir yoldur. Avukatlarına bu konuyla ilgili böyle bir görevi verdiğini de ifade ettiler. Devlet olarak yapılabilecek neyse her türlü yardıma hazır olduğumuzu da söyledik. Böyle bir yarışta yalnız bırakmak da asla doğru olmaz. Bizim bulunduğumuz makamın görevidir bu süreç böyle başlamış olacaktır. Keşke yarış 4'de 4 devam etseydi ama bir eksikle gidiyoruz. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim o ki sonuç hayırlı olsun."

"Bölücü örgütü sınırlarımız içinde bitme noktasına getirdik. Sınırlarımız dışında da kafalarını inlerinden çıkaramaz haldeler. Suriye'de çekilerek alan açma vaadinde bulunan Bay Bay Kemal'e umutlarını bağlamış durumdalar. Nice vaatler havada uçuşuyor. Taraflar reddetmiyor sadece kelime oyunlarıyla milletimizi oyalamaya çalışıyor. Bu seçimin sonunda ya terör örgütü tamamen bitecek ya da yeniden milletimizin canına, malına, namusuna göz dikecek bir güce kavuşacak. Amerika Rusya'ya olumlu bakmıyor diye Sayın Putin ile münasebetlerimi kesmedim. Rusya ile olan ekonomik iş birliklerimizin daha da artacağı yönünde veriler var. Rusya ile olan turizm potansiyeli Almanya'yı geçti. Bay Kemal yanlış yoldasın. Batılılar borç verdikleri hizaya çektikleri bir Türkiye istediler"

"DEMOKRASİNİN GEREĞİ NEYSE ONU YAPARIZ"

"Biz Türkiye'de demokratik yolla iktidara geldik. Halkımızın teveccühü iktidara geldik. Milletimiz ola ki böyle bir farklı karar verecek olursa demokrasinin gereği neyse aynen bunu yaparız. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını, meclisi değil, CHP aldığı zaman bizim belediye başkanımız 'hayır buradan çıkmıyoruz' dedi mi? Belediye başkanlığını kazananlara makamı verdiler. Meclis'te açık ara önde olduğumuz halde hiç böyle bir tereddüte yer bırakmadılar. Ankara'da kazanınca 'vermeyiz' dediler mi? Meclis çoğunluğu bizde olduğu halde başkanlığı verdiler. Sandıktan çıkan sonuca saygısı olmayanın millete de saygısı yoktur. Hiç bir zaman milli iradenin üstünlüğünden taviz vermedik. Cumhur İttifakı bu ülkede demokrasinin teminatıdır. Cumhur İttifakı sandıktan çıkan her sonucu meşru tayin edecektir. Karşımızdan da aynı taahhüdü bekliyoruz. Maalesef Kılıçdaroğlu sandık güvenliği diye tutturdu. Koy elamanlarını oraya. Milletimizin pazar günü inşallah şahsıma tekrar Cumhurbaşkanlığı görevini tevdi edeceği görevine ben inanıyorum. Yurt içinde, yurt dışında. Gerisi koalisyon masasının kendi meselesidir, o da bizi ilgilendirmez."