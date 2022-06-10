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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Yunanistan'a net mesaj verdi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Yunanistan'a net mesaj verdi!

10.06.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde Yunanistan ile yaşanan gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar... Yunanistan'a net mesaj verdi!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonu'nda düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Rabbim Mustafa kardeşimizi peygamber efendimize komşu eylesin. Tüm yakınlarına, ailesine ve Yeni Şafak çalışanlarına baş sağlığı diliyorum.

Bu sene ilkini gerçekleştirdiğimiz yarışmanın her yıl prestijini artırarak devam edeceğine inanıyorum.

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması da basın dünyamıza yeni isimlerin katılmasına da yardımcı olacaktır.

YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Dün Efes 2022 tatbikatını yaptık. Tatbikatımıza 37 ülke katıldı. Yunanistan ilgili ülkelerin yarısına katılmamaları çağrısında bulundu. Ancak ABD dahil birçok ülke bu talebi geri çevirdi.

Herkes bu milletin ne olduğunu, neler yapabileceğini dünkü tatbikatta (Efes 2022) gördüğü gibi bundan sonra da görecek"

Ayrıntılar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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