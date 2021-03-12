Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli 'Mısır' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptığı açıklamada Mısır'la diplomatik temasın başladığını duyurmuştu. Gündem yaratan açıklama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da önemli mesajlar geldi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, şu ifadelere yer verdi;

MISIR'LA 8 YIL SONRA İLK TEMAS

Mısır ile iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunu en üst düzeyde değil de en düzeyin şöyle bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır ile olan bu süreci çok daha güçlü bir şekilde devam ettirelim. Onun için bu istihbari, diplomatik ve siyasi görüşmeler netice verici olduktan sonra biz bunu daha ileri kademelere taşırız.

Mısır halkı ile Türkiye halkının ayrı olması söz konu olmaz. Biz hiç bir zaman Mısır halkı ile Yunan halkının özdeş olacağına inanamayız.

SUUDİ ARABİSTAN'A TEPKİ

Suudi Arabistan'ın şu anda Yunanistan ile ortak tatbikata girmesi bile bizi üzmüştür. Biz Suudi Arabistan'ı böyle bir karar sürecinde görmek istemezdik. Bunu Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşeceğiz. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyoruz.

