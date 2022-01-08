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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler

08.01.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karaman'da yaptığı konuşmada isim vermeden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili sert ifadeler kullandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında sert sözler

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman'da AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında isim vermeden kuran kursu tartışmalarına değinerek CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Karaman'ın aşkına, muhabbetine bir kez daha şahitlik ettik. Tüm Karamanlılara şükranlarımı sunuyorum. Bu şehrin mertliğini, yiğitliğini ve yılların ihmal edilmişliğine rağmen, zorluklar karşısındaki mücadele azmini seviyoruz. Sizlerin hizmetkarı olmaktan büyük şeref duyuyoruz.

Kendi savaş uçağımızı üretme konusunda kritik bir eşiği daha aştık. Türkiye savunma sanayinde yeni bir lige çıkacaktır. Şimdiden milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Karaman bir medeniyetler beşiği olmasının yanı sıra dayanışmanın da yeridir. Rabbim hepinizden razı olsun. En zor zamanlarımızda sizler arkamızda durdunuz.

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"BİRİLERİNİ HAVLATIYOR KENDİSİ DE ARKADAN İZLİYOR"

Hani şu CHP'nin malum tiplerinin konuşmalarına bakmayın. Onların dinden diyanetten nasibi yok. Bay Kemal kalkıp da yanındaki o malum tiplerin söyledikleri karşısında herhangi bir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Niye söylemiyor? Çünkü onun cinsi de cibiliyeti de o. O birilerini havlatıyor kendisi de arkadan izliyor.

"HADDİNİ BİZ BİLDİRİRİZ, BİZ SORARIZ"

Bay Kemal biz bunları yutmayız. Kimin ne olduğunu da çok iyi biliriz. Eğer sıkıysa bu havlayanları sustur. Bu ülkede bizim dinimize, bizim Diyanetimize saldıranların haddini biz bildiririz, biz sorarız.

Siz sağlam durdukça biz de sizden aldığımız cesaretle sağlam durduk. Açıkça darbe çağrısı yapan çapulculara meydan okuduk. Bir an olsun sizin başınızı önünüze eğdirmedik.

PARTİMİZİ KAPATMAYA ÇALIŞTILAR

Gazete manşetlerinden bize ömür biçtiler. Uyduruk davalar üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Terör örgütleri aracılığıyla ülkemizi Suriyelileştirmek istediler. 15 Temmuz gecesi canımıza kast etmek istediler. Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğiyle hepsinin üzerinden geldik. Bedel ödedik, çile çektik, zorluklarla karşılaştık ama bize olan güveninizi hiçbir zaman boşa çıkarmadık. Felaketten rant devşirmeye çalışanlara rağmen Türkiye'yi en büyük yatırımlarla buluşturduk.

TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN 10 ÜLKESİ ARASINA SOKACAĞIZ

Bize durmak haramdır. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ülkesi arasına sokacağız. Karaman'a gelirken yine elimiz boş gelmedik. Belediyelerimizin yaptığı 2 milyar 310 milyon lira olan proje ve eserleri devreye aldık. Konya-Karaman hızlı tren hattının toplam yatırım bedeli 1, 4 milyar dolara ulaşan bu proje ile Karaman artık ulaşımda bir aşamaya geçmiştir. Vakit ve enerji açısından ciddi tasarruf sağlayacak bu yatırımın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

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KONYA- KARAMAN YHT HATTI BİR HAFTA ÜCRETSİZ OLACAK

Bir hafta inşallah, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ücretsiz olacak. Hayırlı olsun. İnşallah, bu da bu hattın sadakası olur.

Muhalefet ittifakları makam koltuklarını biraz daha koruma derdindeler. Dünyanın neresinde kendi ülkesinin aleyhinde yabancı büyükelçilere şikayet dilekçesi yazan bir muhalefet bulunur, ülkesinde ekonomik kriz çıksın da oradan nemalanalım diye düşünür, ülkesinde devasa yatırımlara karşı çıkar? Biz Çanakkale Boğazı'nda dev bir 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün bitim noktasına geldik. Bu eser, dünyada özellikle kule yükseklikler itibarıyla bir numara. Ana muhalefet ne yapıyor? Belediyelere musluk takıyor. "

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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