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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

06.02.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili olarak "Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyoruz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kendisinin ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalandığını belirterek "Bugün hafif belirtiler üzerine eşimle birlikte yaptırdığımız COVID-19 testimizin sonucu pozitif çıktı. Omicron varyantı olduğunu öğrendiğimiz hastalığı hamdolsun hafif geçiriyoruz. Görevimizin başındayız. Çalışmalarımıza evde devam edeceğiz. Dualarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah doktorumuz rutin kontrolümüzü gerçekleştirdi. Hamdolsun, olumsuz bir durum yok. Bugün de hastalığı hafif şekilde geçiriyor, Emine Hanımla birlikte çalışmalarımıza evden devam ediyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Recep Tayyip Erdoğan
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