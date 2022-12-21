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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Senegal ile ticaret hacmi' açıklaması! "En kısa sürede çıkarmayı hedefliyoruz"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Senegal ile ticaret hacmi' açıklaması! "En kısa sürede çıkarmayı hedefliyoruz"

21.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegalli mevkidaşı Sall ile düzenlediği ortak basın toplantısında Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişme eğiliminde olduğuna değinerek '1 milyar dolarlık ticaret hacmi' hedefini açıkladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Senegal ile ticaret hacmi' açıklaması! "En kısa sürede çıkarmayı hedefliyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ortak basın toplantısı düzenledi.

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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

  • FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı.

  • Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. En kısa sürede ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefi belirledik. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.

  • Üstlenilen yatırımların tutarı 1.5 milyar dolara ulaşmış vaziyette. TİKA'mız 2007'den bu yana birçok proje hayata geçirdi. Eğitim alanında Senegalli öğrencilere burs vermeye devam ediyoruz.
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