Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Senegal ile ticaret hacmi' açıklaması! "En kısa sürede çıkarmayı hedefliyoruz"

FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı.

Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. En kısa sürede ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefi belirledik. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.