Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Senegal ile ticaret hacmi' açıklaması! "En kısa sürede çıkarmayı hedefliyoruz"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ortak basın toplantısı düzenledi.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle müşterek mücadele de gündemimizde yer aldı.
Senegal'le ekonomik ve ticari ilişkilerimiz gelişme eğilimini sürdürüyor. En kısa sürede ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefi belirledik. Afrika ile ekonomik ilişkilerimizi her zaman adil, dengeli geliştirmenin gayreti içinde olacağız ve ticari ilişkilerimizi kazan kazan esasında yürüteceğiz.