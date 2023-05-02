SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert sözler! "6'lı masa 11'li oldu" diyerek Kılıçdaroğlu'na yüklendi

Son dakika: 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 12 gün kalırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinglere ara vermeden devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlere sayılı günler kala Antalya'daki mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Millet İttifakı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Erdoğan, 6'lı masanın terör örgütü uzantılarıyla işbirliği yaparak artık 11'li olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

-Sizlere olan aşkımız farklı, biz sizleri çok seviyoruz. Bu yolda bizleri hiç yalnız bırakmadınız.Ne muhteşem bir katılım. Sevgili Antalyalılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dur bakalım bilecek misiniz? Deniz kenarında kar mı olurmuş, meydana çıkmayan er mi olurmuş. Deli gönül boşuna arama Antalya'dan güzel yer mi olurmuş.

-Ülkemizi bugüne kadar sizlerle nasıl büyüttüysek, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Şu anda 100 bini aşkın Antalyalı var karşımda.

"6'LI MASA 11'Lİ OLDU"

-Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı. 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için yer olduğunu gören FETÖ ve PKK da hemen seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak? Daha diğerlerini saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye böyle bir oyunu asla hak etmiyor. Kılıçdaroğlu'nu aday olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma ittifaktaki parti tabanlarını zerre kadar umursamıyor.

-Bunların derdi; Türkiye'yi en az yarım asır daha kendine gelemeyecek bir çukura itmek ve bataklığa düşürmek. Ama bunları başaramayacaklar.

"SELO'YU ÖCALAN'IN YERİNE GETİRECEKLERMİŞ..."

-Seçimlere iki haftadan daha az bir süre kaldı. Antalya 'tamam' diyorsa bu iş inşallah tamamdır. Her şeyiyle terörist Selo Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi onu çıkaracaklarmış. Öyle diyorlar. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş. Bay bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme buydu. Açıklayabildi mi? Açıklayamaz. Her şeyi fırıldak çünkü. Hayatı yalan. Benim aziz milletim 14 Mayıs'ta bu yalana, dolana 'evet' demeyecek. Onun için de şu 10 günde durmak yok.

-Bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Daha önce defalarca izledik. Tek parti döneminde de seyrettik. Her 10 yıldaki darbelerle, siyasi ve ekonomik bedeller öderken seyrettik. Kardeşi kardeşe düşman eden ideolojik kavgalarda seyrettik. Bizimle aynı şartlarda yola çıkan ülkeler zirveye tırmanırken biz gerileyerek seyrettik. Biz senaristi de oyuncuları da iyi tanırız finalini de çok iyi biliriz.

-Ülkeyi köken ve mezhep ayrıştırmasını derinleştirmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. bunların derdi Türkiye ve Türk milletiyledir. Kandil'den birisi ne diyor 'Desteğimiz Kılıçdaroğlu'nadır' Ezanı, bayrağı, dini olmayan teröristler bay bay Kemal'i destekliyor. Bay bay Kemal senin arkadaşın işte bu Kandil. Ama bu millet 14 Mayıs'ta sana sandıkları mezar edecek.

-Devler ligine ülkemize taşıdık. Cudi ve Gabar'ı bu teröristlere mezar ettik. İşte şimdi uzantıları AK Parti'yi yenebilirler mi? Kandil'den diyorlar ki 'AK Parti'yi desteklemeyiz...' Doğru söylüyor.

"VAAD DİYE SÖYLEDİKLERİ ZATEN YAPILMIŞ OLAN İŞLER"

-Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Vaad diye söyledikleri zaten yapılmış olan işlerdir. Ucunun nereye gideceğini kendi de bilmez. Bilir ama diyet borcu gereği söylemek zorundadır. Yaptığımız her şeyi yıkacağını söylüyor. Bürokrasidekileri tasviye edeceğini söylüyor. Bay bay Kemal, HDP, PKK ve FETÖ ne diyorsa onu söylüyor. Elbette bu zaatın kendisini ciddiye almıyoruz.

-Hangi insan kendi ülkesine, devletine ve milletine bu kadar kin duyabilir? Amerika'da bay bay Kemal bir restoranta giriyor, orada neler çevirdi belli değil. Açıklayamıyor. Bize düşen bunun sadece gafletten kaynaklandığını düşünmektir. Tam 15 seçimdir hiçbir mücadeleden boynu bükük ayrılmadık.

"İSTANBUL'U SEL ALIR, BAY BAY KEMAL'İN ADAMI BODRUM'DAN ÇIKMAZ"

-14 Mayıs'ta yine inşallah milletimizin huzuruna çıkıyoruz. Büyükşehir belediye başkanları var CHP'li. Bu başkanlar Antalya'ya İstanbul'a Ankara'ya İzmir'e ne kazandırdı bir sorun. Bunların derdi başka, İstanbul'u sel alır götürür, ama bay bay Kemal'in adamı Bodrum'dan çıkmaz. Diğerleri de öyle.

-14 Mayıs'ta Antalya'dan rekor bir destek bekliyoruz. Ben size inanıyorum. Hiç yalnız bırakmadınız. İnanıyorum ki yine yalnız bırakmayacaksınız.

-Biz kimsenin kökenini meşrebini sormadık. Bay bay Kemal şimdi Aleviyim diyor. Noldu da bunu söyledin. Demek ki buradan bir şey bekliyor. Biz diyoruz inşallah hiç kimse inkar edemez biz bu ülke için samimiyetle çalıştık.

-81 ilimizde artık üniversite var. Bunu getirdik. Artık eğitim yerinde yapılıyor. 81 ilin tamamında yapılıyor. Modern üniversitelerimizde yapılıyor. Batı'yla yarıştayız.

-Sağlıkta her yerde modern hastanelerimiz var artık. Bunları kısa zamanda yaptık, vatandaşımızın emrine verdik. İnsanımızdan daha değerlisi olamaz.



