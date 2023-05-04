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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz ayını işaret etti! Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam sinyali

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz ayını işaret etti! Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam sinyali

04.05.2023 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 14 Mayıs seçimlerine 10 gün kala miting programlarına hız veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da vatandaşlara sesleniyor. Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuz ayında inşallah yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Temmuz ayını işaret etti! Asgari ücret ve emekli maaşlarına zam sinyali

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 14 Mayıs seçimlerine 10 gün kalırken, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde konuşuyor. Asgari ücret ve emekli maaşları için zam sinyali veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "inşallah yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız" diyerek Temmuz ayını işaret etti. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesi halinde Karadeniz gazının vanasını kapatıp, petrol kuyularına beton dökeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletim bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkan satır başları:

-Giresun dün Pontus çetelerine bu vatan topraklarını dar etmişti. İnanıyorum bugün de Kandil'in şakşakçılarına ve FETÖ'nün haşhaşilerine dar edecek. Biliyorum sizler ne patates ne soğana liderinizi telsim etmezsiniz. Giresun bugün de yeni mandacıları hüsrana uğratacaktır.

"KARADENİZ GAZININ VANASINI KAPATIRLAR, GABAR'DA BULDUĞUMUZ PETROL KUYULARIMIZIN ÜZERİNE BETON DÖKERLER"

-14 Mayıs çok önemli. 14 Mayıs'ta sizler en az bir komşunuzu, eşinizi ve dostunuzu sandığa götürmeniz lazım. Aksi taktirde teröristler gelir yeniden bu ülkenin başına musallat olur. FETÖ'cü hainler yeniden gelip çocuklarınızı ellerinizden alır. Emperyalistler gelir yeniden bağımlı yaparlar. Karadeniz gazının vanasını kapatırlar, Gabar'da bulduğumuz petrol kuyularımızın üzerine beton dökerler. Şehirlerimizi yeniden kana ve ateşe boğarlar.

"KANDİL'DEN SELAM GELİYOR BAY BAY KEMAL'E"

-Selo var ya Selo. Diyarbakır'daki Kürt kardeşlerimizi sokaklara döktü, arabalarla üzerinden geçtiler. Bay bay Kemal çıkaracağız onu diyor. Ne suçu var? diyor. 51 kardeşimizi öldürdüler, daha ne yapacaklar ya. Kandil'den selam geliyor bay bay Kemal'e.

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-Şimdi Van'a gideceğim, orada da bunları işleyeceğim. Kürt kardeşlerimiz bunlara inanıp yanlış yola girmesinler.

"ENFLASYON HER AY DÜŞÜYOR"

-Elbette ülkede her şey güllük gülistanlık değil. 20 yıl öncesini hatırlıyorum ama şu sahil yolu var mıydı? Samsun'dan çık Hopa'ya kadar böyle bir yol yoktu. Şu anda burada 12 tane tüneller, geçitler var. Bütün o dağların yeşilliklerini bile izleyebiliyorsun. Bunları AK Parti'yle yaşamadık mı. Yaparsa AK Parti yapar. Eksikler de önümüzdeki dönemde aşılacaktır. Yine biz aşarız bunu.

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TEMMUZ AYINDA MAAŞLARA ZAM

-Enflasyon her ay düşüyor. Görüyorsunuz yüzde 43'e düştü. Her ay azala azala böyle devam edecek. Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin maaşlarına yaptığımız yüksek oranlı iyileştirmelerle birlikte alım gücünü artırdık. Temmuz ayında inşallah yeni artışlarla çalışanlarımızı ve emeklilerimizi daha da rahatlatacağız.

-Bana diyorlar ki 'Ya sen bay bay Kemal'le niye bnu kadar uğraşıyorsun?' Ya adam yalan söylüyor nasıl uğraşmayayım. Geçen buraya uğramış, yalan söylemiş yine. Davos'ta IMF ile bir görüşme yapıyoruz. IMF başındaki zat diyor ki 'siyasi kararlara müdahil oluyorsun' Ben de dedim ki 'Bak başkan! Siz alacağınızı tahsil ediyor musunuz? Sen alacağını alacaksın ama Türkiye'yi ben yönetirim sen karışamazsın' dedim. 2013'e kadar borcumuzu ödedik ve ilişkimizi kestik.

-Şimdi bunlar akıl veriyor IMF'den borç alın diye. Asla dedik. Biz bize yeteriz. Yettik mi yettik. Bizim derdimiz işte bunların temsilcisi olduğu zihniyetle. Ne diyor terör örgütü temsilcileri 'Yüz yıllık kazanımlarını değiştireceğiz'. Onlarla beraber yürüyor işte bay bay Kemal.

-Biz LGBT'ye karşıyız. CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci. Cumhur İttifakı olarak biz karşıyız. Bizim için ailemiz kutsaldır. Bize Allah yeter, bize milletimizin sevgisi desteği, yeter. Ne yapsalar boş.

Ayrıntılar geliyor...


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Anahtar Kelimeler:
seçim Giresun Recep Tayyip Erdoğan

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