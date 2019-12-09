Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT ortak yayınında önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

LİBYA İLE DOĞU AKDENİZ MUTABAKATI

Haklarımıza rağmen tehdit ettiler ama biz tehditlere aldırmadık.

Bu mutabakatla Türkiye uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandı. Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu.

Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz.

Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz.

İçerde ve dışarda bu mutabakattan rahatsız olanlar var.

Bir sondaj gemisi daha alacağız, uluslararası sularda da çalışmalar sürecek.

Yunanistan'ın eli kolu bağlandı. Çıldırtan da bu.

Yunanistan ile diyalog yollarını açmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Ayrıntılar geliyor...

