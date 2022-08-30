Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TSK mesajı! 'Tüm imkanlarımızı bu doğrultuda kullanacağız'

Son dakika haberi: 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ndeki konuşmasında dikkat çeken mesajlar verdi. "Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşına işaret ederek "Hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca "Küresel ve bölgesel gelişmeler ordumuzu daha nitelikli ve daha fazla insan gücüyle takviye etmemizi işaret ediyor" diyerek önümüzdeki dönemde tüm imkanlarını, enerjilerini bu doğrultuda kullanacaklarını belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

TSK'mız milletimizin destansı direnişiyle başarısızlığa uğrayan 15 Temmuz darbe girişimimin ardından bünyesinde ciddi bir temizlik yapmıştır. Bu temizliğin ardından ordumuzun bittiğini, dünyaya parmak ısırtacak hareketler yapamayacağını söyleyenlerin yanıldıklarını görmelerini sadece birkaç hafta sürdü. Fırat Kalkanı harekatıyla DEAŞ'a ilk büyük ve ciddi darbeyi biz vurduk

2008 finans kriziyle başlayan ekonomik sarsıntı, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşıyla giderek şiddetlenmiştir. Artık uluslararası mecralarda girilen dönemi 'yeni soğuk savaş düzeni' olarak tanımlayanlar dahi vardır. Bu dönemin en baskın özelliği jeopolitiğin tekrar önem kazanmasıdır. Doğu Akdeniz, pek çok vasfıyla öne çıkan coğrafyalar arasındadır. Hiç şüphesiz güncellenen siyasi coğrafya, beraberinde yenilenen güvenlik konseptlerini de getirmektedir. Ülkemizin tüm etki alanındaki artan gücü bu yeni dönemin sonuçlarından biridir. Bu dönemin bir başka özelliği de sosyal medyadan ve dijital mecralardan dizilere kadar farklı alanlarda kendini gösteren yeni tehditler sebebiyle milli güvenlik kavramının kapsamının genişlemesidir.

Krizlerle yüzleşen her ülke gibi biz de kendi stratejilerimizi gözden geçiriyoruz. Bizim diğerlerinden farkımız son 20 yıldaki hazırlıklarımız sayesinde krizleri fırsata dönüştürme kapasitemizin ve kabiliyetimizin en yüksek seviyede oluşudur. Türkiye uzunca bir süredir kendisine dayatılan veya şartlar gereği yapmak mecburiyetinde olduğu 'bekle, gör' yaklaşımını bir süre önce terk etmiştir. Tehditleri kaynağında engelleme stratejisine geçerek artık ön alan bir ülke haline gelmiştir.

Önümüzdeki en büyük sıkıntı ekonomide yaşadığımız hayat pahalılığı meselesidir. Beklenmedik birtakım gelişmeler, uyguladığımız programların sonuçlanma süresini uzatmasıdır. Çoktan bütün bu meseleleri geride bıraktık, bırakıyoruz. Yılbaşından itibaren hedeflerimizin somut neticelerini almaya başlayacağız.

Bizim kimsenin kazancında, toprağında gözümüz yoktur.

