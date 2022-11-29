Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'turizmde zirve' vurgusu! "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.
Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği nedeniyle işlerin aksadığı dönemde ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.
Ülkemiz artık 2 teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çıkmıştır.