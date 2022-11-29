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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'turizmde zirve' vurgusu! "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır"

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'turizmde zirve' vurgusu! "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır"

29.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin turizm alanındaki adımlarına dikkat çekerek "Turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır" diye konuştu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'turizmde zirve' vurgusu! "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır"

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Otelciler Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulunda açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.

  • Gelişmiş ülkelerin çoğunda yetişmiş insan gücü eksiği nedeniyle işlerin aksadığı dönemde ustalığımızı daha iyi konuşturmalıyız.

  • Türkiye ne zaman yeni bir atılımın eşiğine gelse eskiden beri oynanan oyun yeniden karşımıza çıkıyor. Ülkemizi siyasi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenler yine boş durmuyor. Unuttukları bir şey var, Türkiye artık eski Türkiye değil.

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  • Ülkemiz artık 2 teröristle, 3-5 milyar dolarlık spekülasyonla istikameti değiştirilecek bir yer olmaktan çıkmıştır.

  • Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin demokrasi ve kalkınma yolunda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenler istediği kadar uğraşsınlar.
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Recep Tayyip Erdoğan Turizm

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