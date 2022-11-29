Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'turizmde zirve' vurgusu! "Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır"

Salgın döneminde kısa bir ara vermiş olsak da turizm geliri bakımından ülkemizin zirve noktasını birlikte yaşıyoruz. Gecelik konaklamanın 1000 dolara yaklaşması verilen çabanın karşılığıdır. Turizmdeki rakiplerimizin küresel kriz etkisiyle irtifa kaybettiği bu dönemde dünya liderliğine yükselme yolumuz açıktır.