Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Twitter göndermesi! "Artık yeni Türkiye var"

Ağızlarını her açtıklarında Türkiye'yi sansürcülükle suçlayanlar, sansürün daniskasını yapanlar hakkında tek bir kelime bile etmiyorlar. Sadece bu örnekler bile ülkemizi eleştirenlerin ne kadar bozuk sicile sahip olduğunu ispatıdır. Bunların tek derdi, kendi çarpık düzenlerini ayakta tutmak, Türkiye gibi tekerine çomak sokanların önünü kesmektir. Ama artık Türkiye'nin önünü kesemeyeceksiniz, artık yeni Türkiye var.