Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünyaca ünlü Antalyamızda sizleri Türk misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Antalya insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir. Farklı kültürlerin ortak yurdudur. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. Hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına şahitlik etmiş olacaksınız. 2020'de 16 milyon turisti sorunsuz şekilde ağırladık. 2021'de sistemin kapsamını daha da genişleterek, misafirlerimizin huzurla tatil yapabilmelerini mümkün kıldık.

"İŞ BİRLİĞİ, YERİNİ KORUMACI POLİTİKALARA BIRAKTI"

Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biri. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasinin açtığı kulvarlara ihtiyaç artıyor. Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Tropik adalardan Sibirya'ya kadar en ücra yerleri dahi etkileyen salgın karşısında işbirliği, yerini korumacı politikalara bıraktı. Afrikalı kardeşlerimiz, Asyalı, Latin Amerikalı dostlarımız kaderlerine terk edildi. Birçok ülkede toplumsal huzursuzlukların nüksetmesi, Akdeniz'de ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerinden.