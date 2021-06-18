Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Dünyaca ünlü Antalyamızda sizleri Türk misafirperverliği ile ağırlamanın bahtiyarlığı içindeyim. Foruma Antalya'nın ev sahipliği yapması tesadüf değildir. Antalya insanlık tarihine yön vermiş, kıtaların kavşak noktası Akdeniz'in en güzel şehirlerinden biridir. Farklı kültürlerin ortak yurdudur. Buradan vereceğimiz dostluk, diyalog mesajları bölgemizle birlikte tüm dünyaya dalga dalga yayılacaktır. Hem Antalya'nın güzelliklerini görme hem de güvenli turizm sertifikası programının uygulamalarına şahitlik etmiş olacaksınız. 2020'de 16 milyon turisti sorunsuz şekilde ağırladık. 2021'de sistemin kapsamını daha da genişleterek, misafirlerimizin huzurla tatil yapabilmelerini mümkün kıldık.
Dijital diplomasi de bu dönemin kazanımlarından biri. Sıcak çatışmaların yıllarca devam ettiği günümüzde diplomasinin açtığı kulvarlara ihtiyaç artıyor. Uluslararası toplum salgının yıkıcı etkilerini yönetmede iyi bir imtihan veremedi. Tropik adalardan Sibirya'ya kadar en ücra yerleri dahi etkileyen salgın karşısında işbirliği, yerini korumacı politikalara bıraktı. Afrikalı kardeşlerimiz, Asyalı, Latin Amerikalı dostlarımız kaderlerine terk edildi. Birçok ülkede toplumsal huzursuzlukların nüksetmesi, Akdeniz'de ölümlerin artması bunun en çarpıcı örneklerinden.
Türkiye olarak 'dost kötü günde çağrılmadan gidendir' inancı ile imdada koşmaya çalıştık. 158 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa sağlık malzemesi gönderdik. Yerli aşı tamamlanınca tüm insanlıkla paylaşacağız.
Küresel sistemin inşa edildiği ana yapılar mevcut hali ile çözümün değil sorunun bir parçasıdır. Bu kurumsal yapılarla 21. yüzyıl yolculuğumuzu devam ettiremeyiz. "Dünya 5'ten büyüktür" sancağı altında yürüttüğümüz mücadelenin gayesi yeniyi kucaklamaktır. 8 milyar insanın kaderi BM Daimi Üyesi 5 ülkenin insafına bırakılamaz. Adaletin bulunmadığı yerde, çatışma, gerilim ve zulüm eksik olmaz. Hem vatandaşlarımızın hem evlatlarımızın hem de insanlığın geleceği adına hakkı ve adaleti savunmaya devam ediyoruz. Bunun uzun, yorucu ve çetin bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Sabrın acı, meyvesinin ise tatlı olduğunu gayet iyi biliyoruz. Siz dostlarımızın bu konuda aynı hissiyatı taşıdığına inanıyoruz.