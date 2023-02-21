Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinden duyurdu: Hemen yarın başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

İslahiye'de depremzedeler için kurulan konteyner kenti ziyareti sonrasında açıklama yapan Erdoğan, zemin etütleri tamamlanan yerlerde ilk sözleşmelerin imzalandığını ve 200 bin konutun inşasına başlanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

