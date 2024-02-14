SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya böyle duyurdu! 'Bizim için yok hükmündedir'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra ilk kez geldiği Mısır’da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Türkiye'ye davet ederek, bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Uzun bir sürenin ardından ki 12 yıl, yeniden Kahire'de olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Erzincanlı kardeşlerime buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Özel bir maden ocağında dün yaşanan toprak kaymasında maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Kardeşlerimizin kurtulması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

"YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Türkiye-Mısır ilişkilerini hak ettiği seviyeye çıkarma gayretindeyiz. Değerli kardeşimi, ilk fırsatta Ankara'ya beklediğimi söyledim. Bu ziyaret de ilişkilerimizde yeni bir dönüm noktası olacaktır.

Ticaret ve ekonomi iş birliğimizin lokomotifini oluşturuyor.

Görüşmelerde atılabilecek ilave adımlarla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Mısır ile güç birliğine giderek ortak projeler geliştirebileceğimize inanıyorum.

Turizm, eğitim ve kültür alanlarında mevcut bağları daha da kuvvetlendirmek adına gayret sarf edeceğiz.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki insanlık dramı gündemimizin ilk sırasında yer alıyor. İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadın 28 binden fazla Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Netanyahu yönetimi, katliam politikasını tüm tepkilere rağmen sürdürüyor. Ateşkesin bir an önce temini önceliğimizdir.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Gazze halkının topraklarından sürgün ettirilmesi yönündeki girişimler bizler için yok hükmündedir.

Sisi'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

Bu ziyaret ilişkilerimizin daha gelişmesi bağlamında yeni bir sayfanın açılması anlamına gelmektedir. Geçtiğimiz 10 yılda halklarımızın arasındaki ilişki kesilmedi, ticaretimiz aksamadı. Yakın zamanda 15 milyar dolarlık ticaret hedefini gerçekleştireceğiz. Her iki ülkede birçok sorunla karşı karşıya. Mısır ve Türkiye el ele vererek Gazze konusunda çok iyi sonuçlar elde edecektir.

İsrail, çok az sayıda insani yardımın girmesine izin vermektedir. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için Türkiye ile birlikte çalışacağız.

Gazze'de barış süreci bir an önce başlamalıdır.

Nisan ayında Türkiye'ye gitmeyi arzulamaktayım.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





