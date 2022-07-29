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SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı! Aralarındaki son görüşmeyi anlattı

29.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün'un cenaze törenine katıldı. Cenazede Füzün ile olan son görüşmesini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son Kurban Bayram'ında da aynı şeyi yaptı. Son görüşmemizi de öyle gerçekleştirdik" diye konuştu.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakan Füzün'ün cenaze törenine katıldı! Aralarındaki son görüşmeyi anlattı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar Ulucami Eğitim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Füzün için Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde Füzün ile aralarındaki dostluktan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptıkları son görüşmeyi anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"Değerli kardeşlerim şu anda musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabi Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti. Güçlenerek bugünlere geldik, şimdi de buradan ayrı bir duamız var.

"SON KURBAN BAYARAMI'NDA DA AYNI ŞEYİ YAPTI"

'Kurban Bayramlarında bana vekalet vereceksin ben sizin için de aile için de kurban keseceğim' derdi. Ben de 'Ya Hakan ben kestim. Kesiyorum' derdim o da 'Olsun ben de ayrı keseceğim.' diye ısrar ederdi. Eğer Hac'daysa orada, buradaysa burada keserdi. Son Kurban Bayramı'nda da aynı şeyi yaptı. Son görüşmemizi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et."

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