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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi! Adıyaman'daki ilk birkaç güne dikkat çekti: 'Maalesef istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik'

27.02.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli deprem bölgesi Adıyaman'dan açıklamalarda bulundu. "Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzere" diyen Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız" mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik" diyerek helallik istedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi! Adıyaman'daki ilk birkaç güne dikkat çekti: 'Maalesef istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'ı ziyaret edip incelemelerde bulundu. İki lider ardından konteyner kentte açıklamalar yaptı. Erdoğan deprem bölgesindeki illerden ayrılan vatandaşlara çağrıda bulunurken "Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisi, daha güzeli, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ: TÜRKİYE 21 GÜNDE AYAĞA KALKMAK ÜZERE

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

  • Bugünkü Türkiye yalnız bir Türkiye değildir. Kısa süre içerisinde yerleşme düzeni olsun, diğer konular olsun, hepsi halledilmek üzeredir. 3 önemli konu var; birincisi beslenme, ikincisi barınma, üçüncüsü de emniyet.

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  • Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Cumhurbaşkanımızın her şart altında yanındayız.

ERDOĞAN: SİZDEN HELALLİK İSTİYORUM

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

  • 6 Şubat'tan bu yana 10 bin artçı deprem yaşadık. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar sebebiyle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

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"ADIYAMAN'DAN 62 BİN 500 VATANDAŞIMIZ AYRILDI"

  • 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı. Adıyaman'da milletvekilimiz Yakup Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'dan 62 bin 500 vatandaşımız ayrıldı.

  • İlk konteyner yerleşimleri faaliyete geçmeye başladı. İsteyen vatandaşlarımızı kısa sürede daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara taşıyacağımız. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık, ayrıca herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz.

  • Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız.

"ADIYAMAN'DA MARTTA 30 BİN KONUTUN İNŞASINA BAŞLAYACAĞIZ"

  • Adıyaman genelinde altyapıyla ilgili sıkıntılar önemli ölçüde çözüldü. Elektriği olmayan yer hemen hemen kalmadı, su sorunu da hal yoluna sokuldu.

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  • İnşa aşamasına gelen konut sayısı 309 bini buldu. Mart ve nisanda 234 bin konutun daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Adıyaman'da sadece mart ayında 30 bin konutun inşasına başlayacağız.

"KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEĞİZ"

  • TOKİ binaları depremden yüz akıyla çıktılar. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan yerlerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Tarihi eserlere ayrı önem veriyoruz, tüm tarihi eserleri yeniden ihya edeceğiz.

  • Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisi, daha güzeli, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz.

"AFAD'A, KIZILAY'A SALDIRAN DALKAVUKLARA ASLA KULAK ASMAYIN"

  • Elbette her fani gibi bizim de hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet veriyoruz.

  • Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a, bir taraftan Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim?

  • Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Sarmalık kıyılmış tütünden aldığımız ÖTV'yi tütün cinsine göre farklılaştırmak için genel bir çalışma yürütüyorduk. Yüzde 55 olan ÖTV oranını yarıya indiriyoruz.
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Adıyaman Devlet Bahçeli

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