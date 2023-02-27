Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan helallik istedi! Adıyaman'daki ilk birkaç güne dikkat çekti: 'Maalesef istediğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'ı ziyaret edip incelemelerde bulundu. İki lider ardından konteyner kentte açıklamalar yaptı. Erdoğan deprem bölgesindeki illerden ayrılan vatandaşlara çağrıda bulunurken "Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisi, daha güzeli, daha güvenlisiyle yenisini yapıp sizlere vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:
115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı. Adıyaman'da milletvekilimiz Yakup Taş'ın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'dan 62 bin 500 vatandaşımız ayrıldı.
İlk konteyner yerleşimleri faaliyete geçmeye başladı. İsteyen vatandaşlarımızı kısa sürede daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara taşıyacağımız. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık, ayrıca herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Kira yardımı talep eden kimseyi geri çevirmeyeceğiz.
TOKİ binaları depremden yüz akıyla çıktılar. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan yerlerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Tarihi eserlere ayrı önem veriyoruz, tüm tarihi eserleri yeniden ihya edeceğiz.
Elbette her fani gibi bizim de hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet veriyoruz.
Dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir taraftan AFAD'a, bir taraftan Kızılay'a saldıran bu dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle yan yana olan kim?