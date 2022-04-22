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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

22.04.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rutte ile görüşmesinde, İstanbul Süreci'nin Ukrayna'daki savaşın sonlanması gayretlerinde en kestirme çıkış yolu olduğunu bildirdi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile görüştü

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın sonlanmasında İstanbul Süreci'nin önemine dikkat çekti.

İŞTE GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel konular ve Türkiye-Hollanda ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İstanbul Süreci’nin Ukrayna’daki savaşın sonlanmasına ve krizin aşılmasına yönelik gayretlerde en muteber ve en kestirme çıkış yolu olma vasfını halen koruduğuna dikkati çekti. Özellikle insani koridorlar konusunda hem Rusya hem de Ukrayna makamları nezdinde girişimlerine devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın durdurulması ve küresel etkilerinin azaltılması amacıyla atılacak adımlara dair temasların sürdürülmesinde fayda gördüğünü ifade etti. (İHA/AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Recep Tayyip Erdoğan

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