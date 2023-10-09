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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

09.10.2023 18:49 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısına bir süre ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti. Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

Son dakika: Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısına ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bölgede çatışmaların son bulması ve bir an önce sükunetin sağlanması için her türlü gayreti gösterdiğini ifade etti.

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"SAĞDUYUYLA HAREKET EDİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğini ifade etti.

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LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınırken, Erdoğan çatışmaların sona ermesi için Türkiye'nin gayret göstermeye devam edeceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Recep Tayyip Erdoğan mahmud abbas

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