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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

20.03.2021 07:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre büyükelçiliklerde bazı değişiklikler olurken, 99 kaymakamın da ataması yapıldı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre, Türkiye’nin Singapur Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat Lütem ve Moğolistan Büyükelçisi Muhittin Ahmet Yazal merkeze alındı. Singapur Büyükelçiliğine NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin Gönenli, Moğolistan Büyükelçiliğine ise Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer Ateş atandı.

Nijerya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet Bayraktar’ın atanmasına karar verildi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı bünyesinde açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına Uygar Mustafa Sertel, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına da Ahmet Akıntı getirildi.

99 KAYMAKAM ATANDI

Kaymakamlık kursunu başarıyla tamamlayan 99 kaymakam adayının ataması yapıldı, bazı mülki idare amirlerinin de görev yerleri değiştirildi. Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; Bitlis’in Ahlat ilçesi Kaymakamlığına Kemalpaşa Kaymakamı Fikret Dağ, Tunceli’nin Pülümür ilçesi Kaymakamlığına Fındıklı Kaymakamı Emrah Uzun, Ağrı’nın Hamur ilçesi Kaymakamlığına Çardak Kaymakamı Kerem Türker, Hakkari’nin Derecik ilçesi Kaymakamlığına Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, Artvin Vali Yardımcılığına Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih Poçanoğlu, Bitlis’in Hizan ilçesi Kaymakamlığına Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Malatya’nın Pütürge Kaymakamlığına Ermenek Kaymakamı Batuhan Taşkın, Karabük Vali Yardımcılığına Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul Aslan, Şanlıurfa Vali Yardımcılığına Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak, Bayburt Vali Yardımcılığına İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, Gaziantep Vali Yardımcılığına Ulus Kaymakamı Anıl Alkal, Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine Borçka Kaymakamı Ahmet Güneri, Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine Derecik Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pülümür Kaymakamı Cuma Kılınç, Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hamur Kaymakamı Yakup Ömeroğlu, Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine Pütürge Kaymakamı Barbaros Akbulak, Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine Hizan Kaymakamı Mustafa Köleoğlu’nun ataması yapıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete kaymakam Recep Tayyip Erdoğan

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