SON DAKİKA | 'Kalıcı ateşkes sağlanmalı' Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'daki kritik zirvede konuştu! 'Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşanıyor'

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad, liderler düzeyinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği’nin ortaklaşa düzenleyeceği Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olağanüstü İslam Zirvesi’ne katılmak üzere Riyad’a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı taşıyan uçak TSİ 12.45 sıralarında Riyad’a indi. Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması bekleniyordu. Erdoğan, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve oturumuna hitap etti ve dikkat çeken mesajlar verdi.

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVE'DE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve'de gerçekleştirdiği konuşmadan satır başları şu şekilde:

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir barbarlık yaşanıyor. Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile işgalcileri aynı kefeye koymak doğru değildir. BM'ye göre Gazze ve Ramallah'ta katledilen 12 bin Filistinlinin yüzde 73'ü çocuk ve kadınlardır. Batı'nın katliam karşısındaki suskunluğu utanç vericidir.

Bu sadece acizlik değil aynı zamanda korkaklıktır. İslam dünyası bu sefer diğer krizlerden farklı olarak daha sağlam birlik ve beraberlik göstermiştir.

Kanser hastaları ve çocuklar başta olmak üzere yaralıların tedavileri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsani yardımlar kesintisiz ve sürekli olarak gerçekleştirilmelidir. İsrailli bakanlar tarafından varlığı inkar edilen nükleer silahların varlığı araştırılmalı, nükleer silahların varlığı ortaya çıkarılmalıdır.

Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için bir fon kurulması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye olarak Gazze'nin yeniden inşası için elimizden geleni yapacağız. Filistin meselesi görmezden gelindikçe bölgedeki sorun devam edecektir. Kalıcı barış için garantörlük dahil gerekli desteği sağlamaya hazırız. Kalıcı ateşkes sağlanmalı.

Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Barış şehri olarak bilinen Kudüs'ün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması hepimizin dileğidir.

SURİYE DEVLET BAŞKANI ESAD DA SUUDİ ARABİSTAN'DA

Suriye Devlet Başkanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanı Beşar Esad, işgal altındaki Filistin topraklarındaki durum ve Gazze Şeridi'nde yaşanan, her gün yüzlerce şehit ve yaralanmaya neden olan ve eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz yaratan İsrail saldırganlığının görüşüleceği acil zirveye katılmak üzere bugün Suudi Arabistan Krallığı'na gidiyor” denildi.

ERDOĞAN RİYAD'DA LİDERLERLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İİT ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi"nin yapılacağı merkeze geldi. Erdoğan'ı konferans merkezine gelişinde, Suudi yetkililer karşıladı.

Liderler, aile fotoğrafının ardından zirve toplantısına geçti.

Zirvede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik ediyor. (İHA/DHA/AA)









