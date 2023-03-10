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  4. SON DAKİKA | 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği' iddialarına AK Parti'den yanıt!

SON DAKİKA | 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği' iddialarına AK Parti'den yanıt!

10.03.2023 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialar gündem oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'nin feshi iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'i feshedeceği' iddialarına AK Parti'den yanıt!

Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim takvimini açıklamasıyla Meclis'i de feshedeceği yönündeki iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Turan, seçim takviminin belirlenmesiyle Meclis'in feshedileceği yönündeki iddialara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, seçim takviminin açıklanması ile TBMM'nin feshedileceğine ilişkin iddiaların doğru olmadığını belirtti.

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'MECLİS'İN FESHİ DEĞİLDİR'

Meclisin çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Turan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Konu iddia edildiği gibi asla Meclis'in feshi değildir. Aksine Meclisimiz çalışmalarına devam edecektir. Fesih olsa Meclisin çalışmalarına an itibariyle son verilmesi gerekirdi. Yapılan işlem AY md 116 gereği C.Bşk yetkilerinden olan “Seçimlerin Yenilenmesi Kararı” verilmesidir."

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Anahtar Kelimeler:
seçim fesih meclis tbmm

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