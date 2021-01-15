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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

15.01.2021 19:11 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerine değer verdiklerini belirterek, salgın koşullarının elverdiği en uygun zamanda İtalya ile üçüncü hükümetler arası zirveyi Türkiye’de gerçekleştirmek istediklerini söyledi. İtalya’nın Avrupa Birliği (AB) bağlamında Türkiye’ye sağladığı desteğe teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın AB’yi Doğu Akdeniz’de sağduyu ve hakkaniyete dayalı bir tutum izlemeye yönlendireceğine inandığı ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’nın Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’yle iş birliği adımlarını yararlı gördüğünü de dile getirdi. (İHA)

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