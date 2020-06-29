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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2020 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske mesafeden taviz vermiyoruz. Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretimin önünü açtık. Salgın sürecinde her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını herkes için en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyelere yaklaşıldığını görüyoruz. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİR AY UZATILDI

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

Son dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak'tır. Türkmenler başta olmak üzere Irak’a bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Burada salgın döneminde ihtilaç duyulan her türlü malzeme var.

'TÜRKİYE DOSTLARI İÇİN ÜMİT KAPISI HALİNE GELDİ'

Avrupa coğrafyasında salgın önemli ölçüde kontrol altına alınmış gözüküyor. Güney ve Kuzey Amerika ile Asya'da salgın tüm hızıyla sürüyor. Dünya 10 milyona aşkın vaka, 500 bini aşkın ölüm ile tarihi bir imtihan veriyor. Salgının sürmesi ülke olarak bizim önümüzü görmemizi de zorlaştırıyor. Sağlık alanındaki altyapımızın ve sağlık sigorta sistemimizin gücü zaten tartışılmazdır. En zorlu şartlarda dahil pek çok sektörde çarkları döndürmeye devam etmemiz üretim gücümüzü de dünyaya ispatlamıştır. Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldıkları her konuda Türkiye kendi kendine yetmenin ötesinde tüm dostları için ümit kapısı haline geldi. Halkımızdan tek isteğimiz bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. Sorumlu ve gayretli tavırlarıyla Türkiye'nin büyümesine katkı sağlayan her bir vatandaşıma şükranlarımı sunuyorum.

'MEYDANI TOPLUMUN MENFAATİNİ HİÇE SAYANLARA ASLA TERK ETMEYECEĞİZ'

Ülkemizin hangi meselesini çözmek için harekete geçsek karşımızda aynı kesimleri buluyoruz. Yapıcı her eleştiriye açık olduğumuzu söylememize rağmen düşmanlık duvarıyla karşılaşıyoruz. Bırakınız adım atılmasını, tartışılmasına bile tahammül gösteremeyen konuların hepsi ülkemizin çözüm bekleyen kronik sorunlardır. Demokrasiye aykırı, milletimizin beklentilerine aykırı uygulamaların sürmesini istemenin adı siyasette hak arayışı değildir. Sayıca az olmalarına rağmen, köşeleri tutmuş menfaatperestliklerini ideolojinin arkasına gizleyen kesimin, meydanı toplumun menfaatini hiçe sağlayanlara asla terk etmeyeceğiz.

ÇOKLU BARO AÇIKLAMASI

Barolarla ilgili yapmayı planladığımız reform konusunda yaşıyoruz. Barolar başta olmak üzere meslek örgütlerinin sağlıksız yapıları, temsilde adaletsizlik yanında mensupları üzerinde faşizan sorunlar üretebiliyor. Bu yanlışı düzeltmek için gereken hazırlığı yapmak hukuki olarak bizim görevimizdir. Daha demokratik, daha çoğulcul bir baro yapısı oluşturmakta kararlıyız. Bunun için çoklu baro yönetimi üzerinde duruyoruz. Milletvekillerimiz bu konudaki kanun teklifini yarın sabah veriyorlar. İnşallah en kısa sürede hayata geçireceğiz.

Milletimiz bizden eksikleri tamamlamamızı, yanlışları düzeltmemizi bekliyor. Bu doğrultuda ne gerekiyorsa onu yapacağız. Elbette sorumluluğumuzun vicdanımıza, ülkemize, milletimize karşı olduğunu gayet iyi biliyoruz.

'REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Bizim kendimize göre doğru kabul ettiğimiz kimi hususlarda farklı ve haklı değerlendirmeler yapıldığını gördüğümüzde hiç yüksünmeden düzeltme yoluna da gidiyoruz. Çalışmalara katkı vermeyenlere yanaşmayanlara ise sadece gölge etmeyin başka ihsan istemez diyoruz. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar, hiçbir engelin, hiçbir tuzağın bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Şu kritik dönemi en iyi şekilde değerlendirmek için reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kimi Cumhurbaşkanlığında, kimi Meclis grubunda süren çalışmaları milletimizle paylaşıp gereken adımları atacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Biz öylesine geniş vizyonlu gayretle ülkemize hizmet ederken, birileri yine sinsice milli ve manevi değerlerimize saldırıyor.

'EKONOMİ, İSTİHDAM ANLAYIŞLI BİR ODAKLA HAREKET EDİYORUZ'

İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan milletimin tüm fertlerini rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli olmaya, tavır almaya davet ediyorum. Türkiye güvenliğine, ekonomisine yönelik tuzaklar yanında milli yapısını hedef alan saldırılar karşısında mücadele edecek güce sahiptir. Şimdi ekonomi, istihdam anlayışlı bir odakla hareket ediyoruz. Milletimiz, salgın döneminde üzerlerine düşen bütün fedakarlıkları yapmıştır. Haziran ayıyla ilgili öncü veriler, ekonominin çok güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor. Tabi Haziran ayı, sektörel güven endekslerinde yüzde 9 ile yüzde 33 arasında bir artış görünüyor. Tüketici güven endeksi yüzde 5 artış ile son 14 ayın zirvesine çıktı. Turizm sezonunun en azından bir kısmını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyoruz. Çok yakında bu alanda sevindirici haberler bekliyoruz.

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