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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuran yakma eylemlerine ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuran yakma eylemlerine ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez

04.04.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de bulunan büyükelçilerin davet edildiği AK Parti Genel Merkezi'ndeki iftar programının ardından açıklamalar yaptı. Erdoğan, "Kur'an yakma eylemlerine izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. İfade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuran yakma eylemlerine ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 14. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
Bu muhabbet sofrasıdır. Irkçılık, İslam düşmanlığı bigi akımların veba gibi yayıldığı bir dönemde bu sofraların değeri daha iyi anlaşılıyor. Ramazan ayının ülkelerimizle birlikte tüm insanlığa barış ve esenli getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Ramazan'ı buruk karşıladık. Depremlerde
ve ardından yaşanan sellerde 50 binden fazla canımızı toprağa verdik. Uluslararası yardım çağrımıza 90 ülke 11 bin 320 personelle bilfiil destek verdi. Ayni ve nakdi yardımlarınız sahadaki acil ihtiyaçların karşılanmasında rol oynadı.Telefonla aramak mesaj göndermek hatta bizzat gelmek suretiyle acımızı paylaşan tüm dost ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bir dönem elinden tuttuğumuz yaralarını sarmasına yardım ettiğimiz hiç bir dostumuz bizi yalnız bırakmadı. Milletçe bize uzatılan bu yardım elini hiç bir zaman unutmayacağımızı bilmenizi istiyoruz.

Türkiye olarak nerede bir mazlum varsa kimliğine bakmadan yardıma koşan bir ülkeyiz. Dünyanın en fazla yardım yapan ülkesi olmanın gururunu yıllardır yaşıyoruz. Hep mazlumun mağdurun başı derde düşenin yanında olduk.

"KONTEYERLERİ 100 BİNE ÇIKARACAĞIZ"

Çok ağır bedeller ödesek de tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden doğmasını biliyoruz. Deprem bölgesindeki illerimizin hepsini birkaç kez ziyaret ettik. Cumhur İttifakı olarak birlikte dolaştık. Depremin yıktığı şehirlerimiz eskisinden daha güçlü bir şekilde ayağa kalmak için adeta sabırsızlanıyor. 85 milyon olarak yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımız neticelenmek üzere. Çadırların yerini konteyner kentler alıyor. En kısa zamanda konteynerleri 100 bine çıkaracağız. Kalıcı konutların da inşasına başlıyoruz. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Tüm sözlerimizi tuttuğumuz gibi bunu da başaracağız.

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik. Biz milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde insanlarımızın gelecekleri için sandıkta en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düşmüştür. 2014 yılından beri yurt dışındaki vatandaşlarımız da oy kullanabiliyor. 60 ülke 123 ülkede geçen seçimde sandık kurduk. Bu yurt dışındaki vatandaşlarımızın bulunduğu yerde oy kullanabileceği 6. seçim olacak. Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce katılmaları için sizlerin desteklerini bekliyoruz. Bölücü örgütlerin zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmesine izin vermeyin.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Ukrayna savaşındaki tutumumuz ve ara bulucu tutumumuz insani bir örnektir. Türkiye iki komşu arasındaki soruna çözüm bulma yolunda olmuştur. Küresel gıda krizinin önüne geçtik. Mart ayında mutabakatın devam etmesi çabası için gerekli çabayı da gösterdik. Biliyorsunuz savaşın başından bu yana Sayın Zelenskiy ve Putin'le her hafta görüşüyoruz. Çatışmaların durması için gayret gösteriyorum. Adil bir barışın mümkün olduğuna inanıyorum. Suriye, Filistin, Afganistan, Yemen, Somali'de de kronikleşen sorunlar çözüm bekliyor. Bir süredir 'Dünya 5'den büyüktür' diyerek bu adaletsizliğe dikkat çekiyoruz. BM Güvenlik Konseyi'nin reforma tabi tutulması acil bir ihtiyaçtır. Dünya 5'ten büyüktür diyerek adaletsizliğe dikkat çektik.

Milyonlarca insanın hayatına mal olan çatışmaları ve krizleri yaşadık. Vaktinde adım atılmadığı için ölüme sürüklenen çocukları gördük. Artık evlatlarımıza yeni bir dünya sunalım istiyorum.

Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak temel vazifelerimiz arasındadır. Terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Bölücü terör örgütünü palazlama girişimlerini biliyor ve tek tek gerekeni yapıyoruz. Yeni teşebbüslere kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"BU AÇIK BİR NEFRET SUÇUDUR"

Kur'an yakma eylemlerine izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. Bu açık bir nefret suçudur. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekle kalmayıp öfkeye sürükleyen bu alçaklık kabul edilemez. Kuran yakma eylemlerine ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesi kabul edilemez

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