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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü

20.10.2023 19:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında son durum ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze'deki durumu görüştü

Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı görüşmeyle ilgili açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze'deki masum sivillere karşı İsrail'in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze'deki ateşi büyüttüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Gazze'deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye'nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze'ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti."

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