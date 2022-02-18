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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

18.02.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya krizi ve Türkiye-NATO iş birliği ile bölgesel meseleler ele alındı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ MASADAYDI

Türkiye’nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO’nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek, yeni Stratejik Konsept’te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arzettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda Müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu kaydetti. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO Recep Tayyip Erdoğan
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