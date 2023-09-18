Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Ahıska Türklerini kabul etti

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletlerin 78. Genel Kuruluna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrinde, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Nerede olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Her türlü sıkıntıya göğüs görerek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız. Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz.

Yurt dışı Türkler Başkanlığı ve TİKA'nın yürüttüğü projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlıklarını kazandırmak için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türkleri'nin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah birazdan kimlik kartlarını takdim edecek bu sevinci birlikte yaşayacağız."

İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız. Ahıska Türklerine sahip çıkan, meselelerini takip eden hükümetimiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992-2003 yıllarında 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu r akam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz.

Bu meselenin insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra sizin davanızı davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz.



