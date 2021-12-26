Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kızın sağlık durumu hakkında babasından bilgi aldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

İHA



