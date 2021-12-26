HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla görüştü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla görüştü

26.12.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü. Erdoğan, küçük kızın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, pitbull saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in babasıyla görüştü

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateşin babası Hüseyin Ateş ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük kızın sağlık durumu hakkında babasından bilgi aldı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde 22 Aralık’ta iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, Gaziantep’teki özel bir hastaneye sevk edilmişti.

İHA

Son dakika… Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!Son dakika… Asiye Ateş’in yaralandığı pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik hazırlıkları başladı! Evlilik hazırlıkları başladı!
PARTNEREvli, mutlu, çocukluEvli, mutlu, çocuklu
Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bulaş kaynağı çocuklar mı?Mustafa Necmi İlhan açıkladı! Bulaş kaynağı çocuklar mı?
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Kız kardeşi ateşli pozlarıyla büyüledi! Bakan bir daha baktı

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Zincir marketlere ‘sebepsiz zam’ cezası! Yüzde 30 yapmışlar…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Alt komşularını gizli kamera ile ifşa ettiler…

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

Pitbull dehşetindeki yeni görüntüler şaşırttı!

'Ülkenin en güçlü insanı' koronadan hayatını kaybetti

'Ülkenin en güçlü insanı' koronadan hayatını kaybetti

Belediye Başkanı paylaşmıştı! Savcılık harekete geçti

Belediye Başkanı paylaşmıştı! Savcılık harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Bulgarlar şaşkına döndü: Bunu beklemezdik

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

Pitbull saldırısına uğramıştı! Doktoru sağlık durumunu açıkladı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

6 sağlam dişini çektirdi, gerçek bambaşka çıktı

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Dayakçı öğretmenden şoke eden savunma: Hap kullanıyordum...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.