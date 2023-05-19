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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavet olmaz" diyerek çağrıda bulundu: Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz

19.05.2023 20:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında konuştu. 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'ne atıfta bulunan Erdoğan, "Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz, çok çalışacağız." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rehavet olmaz" diyerek çağrıda bulundu: Zafer sarhoşluğu içerisinde yola devam edemeyiz

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Hemşehri Dernekleri Buluşması" programında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

  • İstanbul sadece ülkemizin en büyük şehir değildir, İstanbul aynı zamanda ülkemizin bizatihi kendisidir.

  • Karşımızdakilerin her yenilgi sonrası hakaret etmeleri karakter yoksunu olduklarını gösterir. Sadece depremzedelere yapılan hakaret bile bunların kabahat hanesini doldurmaya yeter.

  • Siyasi hayatımızın tamamı milletimize hizmet etmekle geçti. 21 yılı bulan iktidarlarımız boyunca defalarca sınavdan geçtik. Bugün alnı ak bir şekilde karşınızda durabiliyoruz.

  • Milletimiz 14 Mayıs'taki iradesi ile hangi maskeyi takarlarsa taksınlar bunların gerçek yüzünü gördüğünü bir kez daha ispatlamıştır. Milletimizin verdiği her kararın başımızın üzerinde yeri vardır.

  • Selo'yu serbest bırakacaklar. Kim bu Selo? Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist Selo. Bu ülke hukuk devleti ise Allah'ın izni ile biz de işin başında olduğumuz sürece adaletten başka mekanizma çalışmaz.

  • Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden korumak için kurduğu güvenlik koridorlarından çekilecekler. Polisim, jandarmam, askerim böyle bir fırsatı vermez.

  • Seçim günü sonuçlar belli olana kadar sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkmamız gerekiyor. Rehavet olmaz. Zaten birinci turda kazandık... Aman ha. Zafer sarhoşluğu içinde yola devam edemeyiz. Çok çalışacağız.

  • Gerilimden medet uman fitnecilere inat sandıkları 85 milyon ile bayram yerine çevireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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