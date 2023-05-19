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Son dakika: Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Ümit Özdağ herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

19.05.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşadıkları iddialarına yanıt veren Özdağ, "'Bu pazarlık mı yapıyor' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Sinan Oğan ile fikir ayrılığı yaşıyor mu? Ümit Özdağ herkesin merak ettiği soruya cevap verdi

Son dakika: 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur öncesi ATA İttifakı'nın hangi adaya destek vereceği merak konusu oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, KRT TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Özdağ'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMESİ

Konuşmanın içeriğine dair bilgi paylaşmam doğru olmaz. Zafer Partisi'nin ortaya koyduğu belirli esaslar var. Bu politik yaklaşımdan kaynaklanan sorularımız vardı. Bu soruların hemen hepsini sayın Kılıçdaroğlu'na sorduk. O da cevaplarını verdi. Önce heyetler olarak, daha sonra sayın genel başkanla baş başa uzun bir değerlendirme yapma fırsatımız oldu. Bu arada Sinan Bey ile de programdan sonra görüşeceğiz. O da benim bilgim dahilinde Erdoğan ile görüştü. Sürekli iletişim halindeyiz.

'BİZ OYLARI BÖLMEDİK'

Türkiye bir değişim yaşamak zorunda. Bu bir ilkeli değişim olmalı. Erdoğan gitsin ne olursa olsun demek olmaz. Bu saray rejimi değişsin, ama doğru şekilde. Bırakılan molozu kaldıracak bir anlayış ve kadro olmalı. HDP, Yeşil Sol geleneği şunu söylüyordu, her şey bizden sorulacak. Gerçekten istenilen olmadı. Öte yanda iki ittifak oluştu. Biri HÜDA PAR, diğeri HDP ile ittifak yaptı. Biz oyları bölmedik. Demokrasi bu değil mi? Demokratsanız Türk halkını iki seçenek arasında bırakmazsınız. Sinan Oğan aday olmasaydı birinci turda Erdoğan kazanırdı.

ÖZDAĞ İLE OĞAN FİKİR AYRILIĞI MI YAŞIYOR?

'Bu pazarlık mı yapıyor' ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturanlar aylarca pazarlık yaptılar. Buna bir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı konuşuyorlar. HDP'ye ne verdiniz HÜDA PAR'a ne verdiniz. Biz bunları soruyoruz. Anayasa'nın ilk 4 maddesi değişmez bizim için. 66. madde değişmez. FETÖ, PKK ile mücadele edilecek. Sığınmacılar vatanlarına yollanacak. Bunun pazarlığını yapıyoruz. Makam mevki pazarlığı yapmıyoruz. Biz ilkelerimizi ortaya koyduk. Bu ilkeler çerçevesinde başından beri siyasetimizi gerçekleştiriyoruz. Sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Buna da hazırız. Ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi.


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seçim Ümit Özdağ

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