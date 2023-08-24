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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sözlerimizin arkasındayız' diyerek tek tek açıkladı! Emekliler, otomobil ve emlak piyasası, üniversiteliler, ev hanımları...

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sözlerimizin arkasındayız' diyerek tek tek açıkladı! Emekliler, otomobil ve emlak piyasası, üniversiteliler, ev hanımları...

24.08.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Verdiğimiz sözlerimizin arkasındayız" dedi. Emekliler için yıl sonuna kadar gerekli adımları atacaklarını belirten Erdoğan, otomobil ve emlak piyasasının da yavaş yavaş dengelendiğini söyledi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Sözlerimizin arkasındayız' diyerek tek tek açıkladı! Emekliler, otomobil ve emlak piyasası, üniversiteliler, ev hanımları...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

"28 Mayıs'ın Türk siyasetindeki artçı sarsıntıları hala devam ediyor. Muhalefette hemen her gün yeni bir skandal patlak veriyor. Masanın altına sayısız ihaneti, kumpası saklamışlar. Ortaya saçılanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Asıl vahim pazarlıklar henüz kamuoyunun malumu olmamıştır. Yani bu pilav daha çok su kaldıracaktır.

"BAZI KARANLIK NOKTALARIN DA ARTIK AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASI GEREK"

Seçimlerden sonra yaşananlar ülkemizin nasıl bir uçurumun kenarından dönüldüğünü her gün bize anlatıyor. Bazı karanlık noktaların da artık açıklığa kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Her partiye bir bakanlıkla gittiniz. Oy oranına bakmadan devleti önünüze gelene rehin verdiniz. Bölücü terör örgütünü heyecanlandıran neydi? Hainlere hangi sözleri verdiniz de bu alçaklar uçak bileti paylaşıyordu? Kazanıyoruz tiyatrosunu ne için oynadınız? Devletimizin kurumlarını seçim gecesi neden itibarsızlaştırmaya çalıştınız? Millet bu soruların cevabını bekliyor. Önce çıksınlar millete hesap versinler.

"KOLTUKLARINI TERK EDEMİYORLARSA EN AZINDAN..."

Bize laf söylemek yerine hayal sattıkları CHP seçmeninden özür dilesinler. Yenilgiyi zafer gibi pazarlama kurnazlığını bırakıp hatalarını kabul etsinler. Koltuklarını terk edemiyorlarsa en azından hatalarıyla yüzleşsinler.

Bu tablo bizim işimizi daha da zorlaştırmaktadır. 6 Şubat depremlerinin yaralarının en kısa sürede sarılması asli görevimizdir. Unutulmasına izin veremeyiz. Kayıpları telafi edene kadar durmadan çalışacağız.

Az önce kadın kolları başkanlarımızdan birisiyle tanıştım. Eşini ve yavrusunu depremde kaybetmiş. Milletimize söz verdiğimiz gibi 310 bin konutu tamamlayacağız ilk bir senede.

"OTOMOBİL VE EMLAK PİYASASI DENGELENİYOR"

Enflasyon karşısında alınacak adımları atıyoruz. Sonuçları almaya başladık. Otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da dengeye kavuşacaktır.

EMEKLİLER İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

Emekliler için gerek adımları da yıl sonuna kadar atacağız.

"SÖZLERİMİZİN ARKASINDAYIZ"

Üniversiteli gençlere ve ev hanımlarına verdiğimiz sözlerin arkasındayız, tek tek yerine getireceğiz."


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