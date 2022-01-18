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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten ortak basın toplantısı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten ortak basın toplantısı

18.01.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten ortak basın toplantısı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasında imzalanan anlaşmalar sonrasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"SIRP YATIRIMCILARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün bin 300'den fazla Türk şirketi Sırbistan'da falliyet gösteriyor. Biz de ülkemizde yatırım yapmak isteyen Sırp yatırımcılara destek olmaya devam edeceğiz.

"HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLARI YAKALAMAK"

Geçtiğimiz yıl yüzde 34'e yakın bir artışla bu rakamı 2 milyar dolar seviyesine taşıdık. Hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İcra edilebilecek müşterek projeler hakkında görüştük. Sırbistan ile ilişkilerimiz mükemmel seviyededir. Yatırımlarımız 250 milyon dolara yükseldi. Turist sayılar da gittikçe artış gösteriyor. Tüm gelişmeler ilişkilerimizin yoğunluğunu somut göstergesidir.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLERİ SIRBİSTAN'A BEKLİYORUZ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Ekonomik ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. Yüzde 30'dan fazla bir artış oldu geçen yıl ticaret hacmimizde. Rakam 2 milyara ulaştı, hedefimiz 5 milyar doları yakalamaktır. İlerde birçok yeni proje yapacağız. Enerji kaynakları nereden alınabilir, nerede yapacağız, özellikle bu konu üzerinde yoğunlaşacağız. Türkiye'deki şirketleri Sırbistan'a bekliyoruz."

BOSNA-HERSEK'TEKİ DURUM

Bosna Hersek'teki durumla ilgili konuşan Vucic, "Burada güvenlik çok önemli. Bu konuda iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece saygı duyuyor." ifadelerini kullandı.

"ÜÇLÜ GRUBUN LİDERLERİNİ BİR ARAYA GETİRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili açıklamasında, "Buradaki üçlü yapının Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü üzerindeki yaklaşımı büyük önem arz ediyor. Buradaki sıkıntıları giderebilmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. Sırbistan'da yapılacak seçimin akabinde istiyoruz ki bu üçlü grubun liderlerini bir araya getirip toplantı yapalım ve bu toplantıyla özellikle Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğünü sağlayabilmek için adımlar atalım. Özellikle yapılmakta olan otoban çalışmaları ve bu çalışmalar üzerindeki nüans farkları diyebileceğimiz bazı hissi yaklaşımlar var. Bunları bir kenara koyar da burada gerçekten ideal olan yaklaşımı yakalarsak, ki buna biz birlikte yardımcı olalım istiyoruz. İnşallah seçimin ardından bu buluşmayı sağlayacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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