SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'de! Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı

Son dakika haberi: Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir ziyaretini gerçekleştiriyor.

ERDOĞAN, ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz Atatürk, YAŞ üyeleri olarak bugün bir kez daha zat-ı alinizi rahmetle anıyor, YAŞ toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız. Ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

