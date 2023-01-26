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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile eski generaller İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile eski generaller İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

26.01.2023 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile eski generaller İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

Son dakika haberi: Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. (DHA)

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