Son dakika: Cumhurbaşkanı Kararı ile eski generaller İlhan Kılıç ve Kenan Deniz'in müebbet hapis cezaları kaldırıldı

Son dakika haberine göre, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Son dakika haberi: Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı ile; 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları kaldırıldı. (DHA)
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.