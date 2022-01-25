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  4. Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı

25.01.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığını, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğunu bildirdi.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı

Son dakika haberi! İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, devletin olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

4 BİN 603 VATANDAŞ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

AFAD verilerine göre, ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edildiği ifade edilen açıklamada, 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevkinin sağlandığı bilgisi verildi.

75 DEVLET VE İL YOLU KAPANDI

Olumsuz hava koşullarından dolayı halihazırda 75 devlet ve il yolunun ulaşıma kapandığı kaydedilen açıklamada, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergâhından İstanbul'a gidişlerin tedbir amaçlı durdurulduğu vurgulandı.

"DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA VATANDAŞLARIMIZIN HİZMETİNDEDİR"

Açıklamada, 6 il valiliği tarafından yolda kalan kişiler için gerekli tedbirlerin alındığı, İstanbul ve Adıyaman havaalanlarının da uçuşa kapatıldığı belirtilerek, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir." ifadesi kullanıldı. (AA)

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kar yağışı
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