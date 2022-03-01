Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna ile Rusya yarın muhtemelen toplanmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türk ekranlarında dünya gündemiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Kalın Ukrayna ve Rusya heyetleriyle irtibatta olduklarını belirterek yarınki müzakerenin gerçekleşmeme ihtimali olduğunu söyledi.

Kalın Ukrayna-Rusya görüşmeleri için şu ifadeleri kullandı:



Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

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