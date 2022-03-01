HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna ile Rusya yarın muhtemelen toplanmayacak

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna ile Rusya yarın muhtemelen toplanmayacak

01.03.2022 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya'nın 1 numaralı gündemi olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle ilgili en önemli gelişme iki ülke arasındaki müzakerelerdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yarın yapılması beklenen müzakerelerin ikinci ayağıyla ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Kalın, "Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Ukrayna ile Rusya yarın muhtemelen toplanmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN Türk ekranlarında dünya gündemiyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Kalın Ukrayna ve Rusya heyetleriyle irtibatta olduklarını belirterek yarınki müzakerenin gerçekleşmeme ihtimali olduğunu söyledi.

Kalın Ukrayna-Rusya görüşmeleri için şu ifadeleri kullandı:

Müzakereler zaman kazanma amacıyla kullanılırsa bu bir sonuç üretmez. Müzakerelerin anlamı ortadan kalkar. Yarın büyük ihtimalle toplanamayacaklar. Teknik şeyler var. Aralarında görüştükleri. Büyük ihtimalle bir iki gün ertelenebilir. Müzakere heyetleriyle temas halindeyiz.

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldıHDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...Ukrayna'dan Rus askerlerine çarpıcı teklif: Silah bırakırsanız...
Rusya'dan misilleme! Listede 36 ülke varRusya'dan misilleme! Listede 36 ülke var
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

En Çok Okunan Haberler

Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı

Zelenskiy'den Avrupa Parlamentosu'nda önemli açıklamalar! Ayakta alkışlandı

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

"Kendi ayağınıza sıktınız" diyerek tepki gösterdi

Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak

Flaş iddia: Rus ordusu bu gece saldıracak

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Rusya sınırındaki ülkeye gittiler! Tankların önünde net mesaj

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Gayrimenkul zengini çıktı! Kazancı olay oldu

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu! O ilde vatandaşlar heyecanlı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.