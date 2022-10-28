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  4. SON DAKİKA | Dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor

SON DAKİKA | Dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor

28.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün Ankara Spor Salonu'nda kamuoyuyla paylaşacak. Partililer sabah saatlerinden itibaren salondaki yerini alırken, gözler artık dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi. Öte yandan Erdoğan da konuşması öncesinde sosyal medya hesabından "İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız" mesajını paylaştı.

SON DAKİKA | Dakikalar kaldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu açıklıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin ikinci yüzyılına dair yeni program ve hedeflerin yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu bugün kamuoyuyla paylaşacak. Toplantı dolayısıyla binlerce partili, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı.

YOĞUN KATILIM DİKKAT ÇEKTİ

Toplantıya il dışından yoğun katılım olurken, şehir dışından hareket eden otobüsler, vatandaşları Kazım Karabekir Caddesi'nde park olarak ayrılan alana getirdi. Partililer, tezahüratlar eşliğinde toplantının düzenleneceği salona yürüdü. Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya, çay ve su servisi yapıldı.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Toplantının yapılacağı Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekat ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün tüm birimlerinden çok sayıda polis, toplantı dolayısıyla görevlendirildi.

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TRAFİĞE KAPATILMIŞTI

Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu.

Partililer ve davetliler detaylı üst aramasından geçirildikten sonra alana alınıyor.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek.

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Kongre salonunda davetliler, partililer, engelliler, gazeteciler ve köşe yazarları için ayrı platformlar yer aldı.


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