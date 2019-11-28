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Son dakika: Dalaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 10:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre AFAD, Dalaman açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Son dakika: Dalaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine göre Dalaman açıklarında saat 09:52'de yerin 6 km altında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.3

Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu.

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Dalaman deprem

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