Son dakika: Dalaman'da 3,5 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

AFAD verilerine g\u00f6re Dalaman a\u00e7\u0131klar\u0131nda saat 09:52'de yerin 6 km alt\u0131nda 3.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde bir deprem meydana geldi. \nKAND\u0130LL\u0130: DEPREM\u0130N B\u00dcY\u00dcKL\u00dc\u011e\u00dc 3.3\n\nKandilli Rasathanesi meydana gelen depremin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc 3.3 olarak duyurdu. PARTNERD\u00fcnyan\u0131n en zengin k\u0131z\u0131n\u0131n yatak odas\u0131!Kom\u015fular\u0131na kezzapla sald\u0131ran kad\u0131na hapis cezas\u0131nda 'Pi\u015fman olmama' vurgusu\u00d6\u011frenciler derste, polis devriyede
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