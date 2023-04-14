HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

14.04.2023 19:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına düzenlenen çirkin saldırının ardından Danimarka büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Son dakika: Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına çirkin saldırı! Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına bir kez daha saldırı gerçekleştirildiğini, Danimarka Büyükelçisi'nin Bakanlığa çağrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez. Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara'daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir. Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir. Danimarka'nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir. Bu nedenle mübarek ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz."

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehit savcının alıkonulduğu anı paylaştı! Soruşturma tamamlandıŞehit savcının alıkonulduğu anı paylaştı! Soruşturma tamamlandı
'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler'Altın bulduk' Gelen mesaja yanıt verince... 'Tesadüf' dediler
14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı14 Mayıs sonrası tarihe karışıyor! Ortak vaat milyonlarda heyecan yarattı
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Danimarka

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Bayram öncesi büyük zam! 1 günde 750 TL'ye kadar çıkıyor

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Hakim eşini kızgın yağ ile yakmış, kendisi intihar etmişti! Korkunç olayın ardından bambaşka bir hikaye çıktı

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Eski sevgilinin paylaşımı imalı bulundu

Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!

Akşener banknotu cebinden çıkarıp sordu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadeniz gazı açıklaması! TPAO Genel Müdürü tarih verdi

'Oğlumu pavyona götürmüşler' 180 bin TL'ye satın alıp şikayetçi oldu...

'Oğlumu pavyona götürmüşler' 180 bin TL'ye satın alıp şikayetçi oldu...

İlginizi Çekebilir

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

İngiliz kadın saçını kestirmek için Londra’dan Antalya’ya geldi

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Yaşına kimse inanamıyor! Uzun yaşamının sırrı bakın neymiş?

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Şık, konforlu, kaliteli! Favoriniz olacak Puma spor ayakkabıları keşfedin

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Aldatan kocasından sokak ortasında döverek intikam aldı

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Pantolonun düşmesine aldırış etmedi! Öyle bir kavga ettiler ki...

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.