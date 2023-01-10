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Son dakika: Denizli'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı

10.01.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, arazinin sarp olması nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor. İşte son dakika orman yangını haberinin detayları...

Son dakika: Denizli'de orman yangını! Zamana karşı yarış başladı

Son dakika haberi: Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, ulaşımın olmadığı sarp bölgede çıkan orman yangınına güçlükle müdahale ediliyor. Küçük bir alanda etkili olan yangının büyümemesi için önlemler alınıyor.

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Edinilen bilgiye göre; öğleden sonra saat 15.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Başkarcı Mahallesi İsrafil Deresi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli rüzgarında da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle, bölgeye orman ve itfaiyeden çok sayıda ekip sevk edildi.

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Ekipler, ulaşımın olmadığı sarp bölgede devam eden yangının kontrol altına alınabilmesi için zorlu arazi koşullarına karşı mücadele ediyor. Yangın sezonu olmaması nedeniyle sadece karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi yoğun bir çaba harcanıyor. Yerleşim alanlarını tehdit etmeden küçük bir alanda devam eden yangının, şiddetli rüzgarla birlikte büyüme ihtimaline karşılık Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından önlemler alınıyor. (İHA)

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Denizli orman yangını

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