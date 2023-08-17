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SON DAKİKA DEPREM 17 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

17.08.2023 06:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 17 Ağustos 2023 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 17 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM 17 AĞUSTOS 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD açıkladı

Son depremler listesi ve AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamaları yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini inceliyor. İşte 17 Ağustos 2023 Perşembe günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

17 AĞUSTOS 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.08.17 06:29:41 38.3708 38.3002 1.6 -.- 2.4 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel
2023.08.17 05:50:14 37.9158 36.6195 4.8 -.- 1.3 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:45:29 38.1047 36.5143 5.3 -.- 1.7 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:34:41 36.1322 36.0820 2.2 -.- 1.9 -.- KARACAY-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.08.17 05:14:29 38.4307 37.2490 5.5 -.- 1.8 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 05:05:47 38.0267 38.2535 7.1 -.- 1.4 -.- CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.17 05:00:24 38.1050 36.5513 4.9 -.- 2.2 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 04:35:23 40.2172 31.8690 1.6 -.- 2.6 -.- BASOREN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2023.08.17 04:19:33 37.2358 37.0850 6.6 -.- 2.1 -.- EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 03:58:06 38.6970 43.1743 5.6 -.- 1.6 -.- MOLLAKASIM-(VAN) İlksel
2023.08.17 03:52:44 38.1892 37.9462 9.9 -.- 1.4 -.- YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.08.17 03:18:01 37.9562 36.6558 13.9 -.- 1.2 -.- KIZILOZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 02:53:07 38.2137 37.2552 24.4 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 02:34:24 38.6730 26.4770 7.6 -.- 2.5 -.- BOZKOY-KARABURUN (IZMIR) İlksel
2023.08.17 02:21:26 39.4250 38.1485 5.1 -.- 1.8 -.- OYUKTEPE-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2023.08.17 01:51:00 38.1217 36.9590 11.3 -.- 2.3 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:27:54 38.4990 37.3090 5.0 -.- 1.7 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.08.17 01:15:43 38.2705 37.3272 9.9 -.- 1.2 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:12:19 38.4300 37.2758 3.6 -.- 1.8 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 01:07:35 36.4692 32.4218 9.4 -.- 2.5 -.- SAHINLER-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2023.08.17 01:05:02 37.9673 36.3040 11.4 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:57:55 36.7838 36.5628 5.4 -.- 2.1 -.- ASAGIKARAFAKILI-HASSA (HATAY) İlksel
2023.08.17 00:53:41 38.1115 37.1625 8.4 -.- 1.7 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:36:43 38.0873 37.2078 8.5 -.- 2.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.17 00:25:43 38.5153 37.7338 5.1 -.- 1.6 -.- ILICA-DARENDE (MALATYA) İlksel

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KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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