SON DAKİKA DEPREM 21 AĞUSTOS 2023: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte, 21 Ağustos 2023 Pazartesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ (21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ)

2023.08.21 06:17:20 37.9963 36.3988 10.8 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 06:15:26 38.1133 37.3283 5.0 -.- 2.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 06:10:08 37.6098 38.0293 5.0 -.- 2.3 -.- ALISAR-BESNI (ADIYAMAN) İlksel

2023.08.21 06:04:19 38.0020 36.4153 5.0 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 05:12:12 38.4627 37.2955 5.0 -.- 2.5 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 05:02:43 38.0692 37.2310 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 03:55:40 39.1930 40.3620 1.0 -.- 2.0 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BINGOL) İlksel

2023.08.21 03:33:05 37.9962 32.9920 5.0 -.- 2.2 -.- AKBAS-KARATAY (KONYA) İlksel

2023.08.21 02:42:41 37.8880 36.5243 8.2 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 02:29:02 34.4905 32.9897 21.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel

2023.08.21 01:53:00 38.6883 42.5717 6.8 -.- 1.9 -.- ULUDERE-AHLAT (BITLIS) İlksel

2023.08.21 01:52:46 36.9853 28.2420 7.8 -.- 1.2 -.- CAMLI-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2023.08.21 01:24:59 38.3698 26.6835 8.5 -.- 3.3 3.3 IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.08.21 01:24:27 40.7933 27.5027 15.7 -.- 2.2 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2023.08.21 01:02:45 37.8958 43.2152 6.8 -.- 2.2 -.- DOKUZDAM-CATAK (VAN) İlksel

2023.08.21 00:45:25 37.9877 36.3488 1.7 -.- 2.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 00:37:50 37.9980 36.4350 12.1 -.- 1.5 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 00:20:40 38.3443 37.2280 5.0 -.- 1.1 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.21 00:15:48 38.3122 38.1572 6.9 -.- 1.5 -.- DURULDU-(MALATYA) İlksel

2023.08.21 00:07:04 38.1100 37.2910 5.0 -.- 1.6 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

