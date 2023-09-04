SON DAKİKA DEPREM 4 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı

Deprem ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bulundukları yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar deprem haberlerini arama motorlarında sorguluyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. İşte 4 Eylül 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

4 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.04 06:07:00 36.1910 36.1087 6.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel

2023.09.04 05:52:10 37.8957 29.4908 3.0 -.- 1.7 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.09.04 05:08:53 41.8272 23.2118 5.0 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.09.04 05:08:49 38.5883 37.9670 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.09.04 04:47:48 38.2657 39.0198 12.0 -.- 2.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.09.04 04:45:03 38.2210 37.3372 5.6 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 04:13:31 41.9198 32.3767 5.0 -.- 2.5 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) İlksel

2023.09.04 03:43:18 38.0883 37.2347 8.7 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 03:27:37 37.1488 35.7568 20.4 -.- 1.6 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel

2023.09.04 03:05:05 38.3343 37.4773 5.0 -.- 1.8 -.- BESTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 02:54:05 37.2947 36.8135 5.0 -.- 2.2 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 02:35:56 38.0687 36.5548 5.0 -.- 1.9 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 01:54:25 37.3310 37.0592 4.1 -.- 2.2 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 01:50:45 35.9667 37.7603 86.5 -.- 2.7 -.- SURIYE İlksel

2023.09.04 01:30:46 40.4610 29.9895 11.0 -.- 3.0 3.0 AHILER-PAMUKOVA (SAKARYA) İlksel

2023.09.04 01:01:32 38.2503 36.3782 8.1 -.- 1.9 -.- ALTINOBA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 00:43:39 37.3237 37.0403 5.0 -.- 1.8 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

