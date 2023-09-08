SON DAKİKA DEPREM 8 EYLÜL 2023: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Bartın 3.9 ile sallandı

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları haftanın beşinci gününde yakından takip ediliyor. Bugün Bartın dahil olmak üzere bulundukları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar son depremler listesini internette araştırıyorlar. Kandilli Rasathanesi ve AFAD anbean son depremler listesini güncelliyor. Birçok kişi, "En son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu?" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte 8 Eylül 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan yapılan açıklamalar...

8 EYLÜL 2023 SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.09.08 06:24:23 38.1108 37.3832 5.0 -.- 2.8 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.08 06:05:28 36.4160 36.3183 7.1 -.- 1.4 -.- TOPBOGAZI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.09.08 05:53:29 36.3408 36.3107 2.9 -.- 1.7 -.- KUMTEPE-REYHANLI (HATAY) İlksel

2023.09.08 05:48:45 38.2420 24.5658 5.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.09.08 05:46:53 37.6792 26.5125 3.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2023.09.08 05:08:53 36.9187 27.6157 5.8 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.09.08 05:03:01 41.7380 32.7262 3.1 -.- 3.9 3.9 OREN-(BARTIN) İlksel

2023.09.08 04:56:10 37.9988 36.3897 12.4 -.- 1.4 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.08 04:53:21 38.0695 36.1868 13.3 -.- 1.8 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.09.08 04:37:53 36.2022 36.0343 8.9 -.- 2.2 -.- CUBUKCU-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.09.08 04:29:09 37.6850 35.4062 8.3 -.- 1.4 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.09.08 04:23:27 38.4055 37.1320 21.8 -.- 0.8 -.- KALAYCIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.08 03:25:46 38.2330 38.4102 9.8 -.- 2.2 -.- UCGOZE-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.09.08 02:44:54 38.9788 29.9153 5.0 -.- 1.9 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.09.08 02:35:35 38.9942 29.9087 3.4 -.- 1.8 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.09.08 02:23:56 39.0242 29.9338 5.1 -.- 1.5 -.- PINARCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.09.08 01:52:50 37.8493 29.1382 5.0 -.- 1.7 -.- ELDENIZLI-(DENIZLI) İlksel

2023.09.08 01:45:42 38.1405 37.4117 9.0 -.- 1.6 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.08 01:37:41 37.1973 36.9290 5.0 -.- 1.3 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.09.08 00:53:09 37.9668 27.1105 5.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.08 00:48:38 38.5077 37.3590 6.0 -.- 1.8 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel

2023.09.08 00:46:27 37.9705 27.1245 2.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.08 00:44:40 37.9463 36.6193 5.8 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.08 00:17:57 36.6445 36.4552 6.6 -.- 2.3 -.- KAMISLAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



