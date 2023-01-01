SON DAKİKA DEPREM haberleri 1 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 1 Ocak 2023 Pazar günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 1 Ocak 2023 Pazar günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (1 OCAK 2023 PAZAR)

2023.01.01 06:48:09 38.8973 30.0135 7.7 -.- 1.4 -.- BUYUKASLIHANLAR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2023.01.01 05:38:26 40.3898 27.4828 16.7 -.- 0.9 -.- GUVEMALANI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.01.01 05:14:56 38.5763 23.6995 8.9 -.- 2.8 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.01.01 05:05:16 40.3552 27.1062 13.0 -.- 2.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.01.01 05:03:10 40.8058 42.7298 10.5 -.- 1.9 -.- BUYUKALTINBULAK-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.01.01 04:27:17 40.6815 30.4263 9.8 -.- 1.9 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.01 04:26:29 40.6810 30.4082 15.9 -.- 2.3 -.- KEMALIYE-ARIFIYE (SAKARYA) İlksel

2023.01.01 03:25:25 40.7625 27.2522 4.2 -.- 1.2 -.- GUZELKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel

2023.01.01 02:01:04 38.5660 31.5008 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARKAYA-TUZLUKCU (KONYA) İlksel

2023.01.01 01:37:16 41.1942 23.8340 10.2 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.01.01 01:04:46 38.3638 27.2262 7.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2023.01.01 00:46:25 35.6583 25.8185 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2023.01.01 00:36:12 36.0878 28.0762 7.0 -.- 2.3 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.01.01 00:12:30 40.7253 30.5902 16.4 -.- 1.5 -.- TOPAGAC-AKYAZI (SAKARYA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





