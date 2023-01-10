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SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

10.01.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Ocak 2023 Salı günü yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Peki, bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yapılan son dakika açıklaması ve 10 Ocak 2023 Salı gününün son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 10 Ocak 2023: Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 10 Ocak 2023 Salı günü merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini yayımladı. "Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" soru ve konu başlıkları internette araştırılıyor. İşte 10 Ocak 2023 Salı günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama ve AFAD son depremler listesi....

SON DEPREMLER LİSTESİ! (10 OCAK 2023 SALI)

2023.01.10 06:59:08 39.3730 26.2272 2.5 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 06:03:39 39.3555 26.2048 11.3 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:55:42 39.2503 26.6713 9.6 -.- 2.1 -.- KUCUKKOY-AYVALIK (BALIKESIR) İlksel
2023.01.10 05:54:10 35.5520 25.7575 9.3 -.- 3.1 2.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 05:36:56 39.3700 26.2498 8.6 -.- 3.1 2.9 MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:31:34 39.3777 26.2100 4.9 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:29:23 39.3673 26.2318 5.3 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:28:36 39.3607 26.2175 3.9 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:24:02 39.3798 26.2398 10.7 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:22:47 39.3420 26.2325 9.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:21:08 39.3688 26.2433 12.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 05:12:54 39.3598 26.2473 15.6 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:52:05 39.3638 26.2178 11.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:44:17 39.3798 26.2612 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:42:07 39.3672 26.2152 5.0 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:31:12 39.3495 26.2095 4.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 04:15:32 39.3710 26.2217 3.1 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 03:50:31 37.4073 37.0958 5.0 -.- 1.3 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.01.10 03:19:33 37.6363 36.2175 5.0 -.- 1.1 -.- DEGIRMENDERE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.10 03:15:14 39.5132 33.8082 6.7 -.- 1.8 -.- CALIBURNU-AKPINAR (KIRSEHIR) İlksel
2023.01.10 03:13:33 39.3558 26.2275 3.6 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 03:10:20 39.4740 26.3803 8.1 -.- 1.8 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:59:58 39.3700 26.2397 7.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:56:20 39.3713 26.2167 3.5 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:39:40 39.1620 41.4878 4.9 -.- 1.1 -.- VARTO (MUS) İlksel
2023.01.10 02:39:36 39.3687 26.2243 9.9 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:19:29 39.3757 26.1675 8.9 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:06:30 39.3680 26.1780 7.1 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 02:04:49 39.2450 41.3392 7.4 -.- 1.6 -.- DOGANCA-VARTO (MUS) İlksel
2023.01.10 01:59:58 35.5357 25.7535 8.4 -.- 4.2 4.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.10 01:56:50 39.3637 26.2432 10.9 -.- 3.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 01:23:57 39.3707 26.1837 5.1 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:46:03 39.3730 26.2450 7.2 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:41:27 38.3393 27.2420 7.7 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.10 00:40:43 39.3763 26.2532 2.9 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.10 00:06:27 38.6010 27.9683 6.2 -.- 2.2 -.- TEKELIOGLU-SALIHLI (MANISA) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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