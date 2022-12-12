SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan flaş açıklama!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte AFAD'dan yapılan açıklama ve 12 Aralık 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

2022.12.12 05:58:21 40.8107 31.0585 12.3 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.12 05:47:42 37.0928 28.4173 5.6 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.12 05:39:49 37.9882 27.1112 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.12 05:34:57 40.7827 31.0263 9.9 -.- 2.1 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel

2022.12.12 05:19:32 40.7983 31.0522 10.2 -.- 2.0 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel

2022.12.12 03:31:03 38.8840 24.0300 13.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel

2022.12.12 03:17:33 37.7688 36.6390 7.6 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2022.12.12 03:09:59 38.3485 27.2075 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.12.12 02:34:33 37.0870 28.3997 6.6 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.12.12 01:39:41 37.7732 27.0915 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.12 01:24:29 40.4428 29.1300 7.4 -.- 2.2 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel

2022.12.12 01:00:13 35.2713 23.5213 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.12.12 00:43:10 39.3582 26.0083 6.1 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.12.12 00:28:48 39.3020 43.9895 20.5 -.- 1.6 -.- SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ





