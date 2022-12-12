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SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan flaş açıklama!

12.12.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları 12 Aralık Pazartesi günü yaşadıkları şehirde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında, "bugün deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 12 Aralık 2022 Pazartesi son depremler listesi...

SON DAKİKA DEPREM haberleri 12 Aralık 2022: deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD'dan flaş açıklama!

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte AFAD'dan yapılan açıklama ve 12 Aralık 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! (12 ARALIK 2022 PAZARTESİ)

2022.12.12 05:58:21 40.8107 31.0585 12.3 -.- 1.6 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.12 05:47:42 37.0928 28.4173 5.6 -.- 2.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.12 05:39:49 37.9882 27.1112 6.1 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.12 05:34:57 40.7827 31.0263 9.9 -.- 2.1 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2022.12.12 05:19:32 40.7983 31.0522 10.2 -.- 2.0 -.- PASAKONAGI-(DUZCE) İlksel
2022.12.12 03:31:03 38.8840 24.0300 13.4 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.12.12 03:17:33 37.7688 36.6390 7.6 -.- 1.5 -.- SUCATI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2022.12.12 03:09:59 38.3485 27.2075 5.0 -.- 1.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2022.12.12 02:34:33 37.0870 28.3997 6.6 -.- 1.9 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2022.12.12 01:39:41 37.7732 27.0915 5.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.12 01:24:29 40.4428 29.1300 7.4 -.- 2.2 -.- GEMLIK (BURSA) İlksel
2022.12.12 01:00:13 35.2713 23.5213 5.5 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.12.12 00:43:10 39.3582 26.0083 6.1 -.- 1.6 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.12.12 00:28:48 39.3020 43.9895 20.5 -.- 1.6 -.- SOGUKSU-CALDIRAN (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

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